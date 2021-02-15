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Gara'da PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi

Gara'da PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi
Gara'da PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi

Malatya Valiliği, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 2'sinin daha kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 vatandaştan 10'unun kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde 2 şehidin daha kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şehitlerimizin, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan, Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Erzurum-Palandöken nüfusuna kayıtlı 26.12.1985 doğumlu Jandarma Er Sedat Sorgun ile 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Balıkesir-Merkez nüfusuna kayıtlı 11.05.1986 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır olduğu tespit edilmiştir. Bir şehidimizin kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, kimlikleri tespit edilen şehitlerin cenazelerinin aileleri nezaretinde defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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