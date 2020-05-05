  • BIST 98.738
  • Altın 388,118
  • Dolar 7,0901
  • Euro 7,6869
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Garajda okey partisine polis baskını

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı bir mahallede, iki kardeş evlerinin garajına çay ocağı kurup, okey oynattı.
Garajda okey partisine polis baskını

Olay, 3 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi'nde meydana geldi.

Erzurum KOM Şube Müdürlüğü ile Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.B. ve Ç.B. kardeşlerin, evlerinin eklentisindeki özel araç garajı içerisinde çay ocağı kurulduğu ve okey oynandığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İçerideki B.B, Ç.B, S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.K, M.K, ve A.K.'ya sosyal mesafe kuralına uymadıklarından, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Kardeşler dışındaki 9 kişiye ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıklarından kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon'da korkunç cinayet!14 Nisan 2020 Salı 08:42
  • Adalet Bakanlığı duyurdu: Hepsi ertelendi11 Nisan 2020 Cumartesi 10:14
  • Mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alan 'uygulama aktifleştirme' tuzağına dikkat10 Nisan 2020 Cuma 13:13
  • Yüksekova'da 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi10 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü24 Mart 2020 Salı 16:29
  • Adalet Bakanı Gül koronavirüs toplantısının ardından açıklama yapacak23 Mart 2020 Pazartesi 12:21
  • Ankara'da 8 ton temizlik malzemesi ele geçirildi17 Mart 2020 Salı 22:15
  • Adıyaman'da genç kız babasına kurşun yağdırdı12 Mart 2020 Perşembe 07:53
  • Yetkisiz estetik operasyona polisten ameliyathanede baskın10 Mart 2020 Salı 10:59
  • Geçmişi kan dondurdu07 Mart 2020 Cumartesi 19:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti