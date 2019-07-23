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Gareth Bale krizi tavan yaptı

Dünya devi Real Madrid'de Gareth Bale krizi yaşanıyor. Bayern Münih'e karşı kaybedilen hazırlık maçının ardından Gallerli yıldızı takımda görmek istemediğini açıkça beyan eden Zidane'a, Bale cephesinden resmen savaş açıldı.
Gareth Bale krizi tavan yaptı

Sky Sports'a konuşan Gareth Bale'in Menajeri Jonathan Barnett, oyuncunun haklarını sonuna kadar koruyacaklarını belirtti. Barnett şu açıklamayı yaptı:

Onu kulüpten göndermek için üstünkörü bir anlaşmaya razı olmayacağız.

Gareht gezegendeki en iyi oyunculardan biri. Sizi temin ederim ki kiralık olarak hiçbir kulübe gitmeyecek.

Gareth şu anda Real Madrid oyuncusu ve şuan da Real Madrid'in bir parçası olarak burada kalıyor.

Bizi cezbeden bir teklif gelirse her şey 1 günde ya da bir haftada değişebilir. Olmazsa Gareth Real Madrid ile olan 3 yıllık sözleşmesini tamamlar.

Zidane'ın bu açıklaması Gareth Bale cephesinde hoş karşılanmadı. AFP Ajansı'na konuşan Gallerli oyuncunun temsilcisi Jonathan Barnett, "Zidane'ın yaptığı ayıp. Real Madrid'için bu kadar emek veren bir oyuncuya hiç saygı göstermiyor. Transfer görüşmeleri sürüyor" açıklamasını yaptı.

Oyuncu ile Tottenham, Manchester United ve PSG ilgileniyor. Gallerli yıldız senelik 14 milyon Euro kazanıyor. 

POGBA İDDİASI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın bir numaralı hedefi ise Paul Pogba. Old Trafford'dan ayrılmak istediği bilinen Fransız futbolcu için Real Madrid'in 150 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı ifade ediliyor.

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