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Gasp ederken canından oldu

Gaziantep'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 sişinin saldırısına uğradı.
Gasp ederken canından oldu

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesinde işyeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ramazan H.’yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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