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Gasp edildiler, elleri arkadan bağlı evden kaçtılar

Sultangazi'de iddiaya göre, kapısını çaldıkları eve zorla girerek içeride bulunan Afganistan uyruklu kişileri gasp eden yine 5 Afganistan uyruklu şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. 
Gasp edildiler, elleri arkadan bağlı evden kaçtılar

Olay, geçen Pazar akşam saat 21.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu 3 kişinin kaldığı evin arka kısmına gelen cerrahi maskeli yine 5 Afganistan uyruklu, kapıyı çalarak zorla içeri girdi. İçeride bulunan 3 kişiyi darp eden şüpheliler, ellerini arkadan bağlayarak paralarını ve cep telefonlarını alarak olay yerinden uzaklaştılar. Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, gaspa uğrayan üç kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan kişilerin konu ile ilgili şikayette bulunmadığı ve yaşadıkları eve gelmedikleri öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

Yaşanan gasp olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cerrahi maskeli beş kişinin geldiği görülüyor. Daha sonra eve doğru giden şüphelilerden üçünün geri geldiği ve aralarında konuştuğu, kısa bir süre sonra ikisinin eve doğru yöneldiği, diğer kişinin gözcülük yapmak için dışarıda beklediği görülüyor. Ardından eve giden iki şüpheli, geri gelerek dışarıda bekleyen diğer kişiyi el işareti yaparak içeri çağırdıkları, üç şüphelinin aralarında tartıştıktan sonra eve doğru yöneldiği kameraya yansıyor. Evden çıkan diğer iki şüphelinin içerideki diğer arkadaşlarına seslendiği ve el işareti yaparak çıkmalarını söyledikten sonra, evde bulunan diğer iki kişi de koşarak evden çıkıp uzaklaşıyor. Şüphelilerin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra gaspa uğradığı öne sürülen üç kişinin de evden koşarak çıktıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları kameraya yansıyor. Gaspa uğrayan kişilerin ikisinin ellerinin arkadan bağlı olduğu da görülüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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