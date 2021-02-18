Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı

Adana'da çaldıkları motosikletle iki günde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan İbrahim (18) ile kardeşi B.S. (15), yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 7 Şubat Pazar günü saat 11.00 sıralarında motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde yolda yürüyen Cuma el-Salih’in (21) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kapkaççılar, bu olaydan saatler sonra Dumlupınar Mahallesi’nde bisikletle evine dönen Yakup Özel’in (30), elindeki cep telefonunu da aynı yöntemle çaldı. Şüpheliler, bir gün sonra ise Ova Mahallesi’nde bisikletiyle giden Sait Tufan’ın (34), arkasından yaklaşarak elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Bu sırada Tufan, dengesini kaybedip bisikletten düştü. Tufan, şüphelilerin arkasından koştu ancak yetişemedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

​Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletin de 7 Şubat günü sabah saatlerinde çalındığını saptadı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlediği şüpheliler İbrahim S. ile kardeşi B.S.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim S. tutuklandı, kardeşi B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.