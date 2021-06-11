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Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık

Antalya'da evlerinin bahçesinde otururken Cengiz Ö.'nün gasp etmeye çalıştığı Meliha (77) ve Salim Şahin (76) çifti, yaşadıklarını anlattı. Salim Şahin, "Biz yaşlı insanlarız korktuk, ağladık" dedi.
Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Şüpheli Cengiz Ö., cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Parkinson hastası Salim Şahin cep telefonunu vermemek için bastonunu kaldırınca panikleyen Cengiz Ö., çiftin evine açık kapıdan girdi. Şüpheli kapıyı kilitlerken, Şahin çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cengiz Ö.'yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cengiz Ö. kapının camlarını kırarken, kırık camın olduğu yeri de yastık ve kilimle kapattı. Cengiz Ö., ardından pencereleri kırıp, dışarıya sandalye attı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Kapıyı kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.'yü etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

EVİ HARABEYE DÖNDÜRDÜ

Polislerin kapıyı kırarak etkisiz hale getirdiği Cengiz Ö.'nün çiftin evini harabeye döndürdüğü ortaya çıktı. Cengiz Ö.'nün ekipler tarafından evden çıkartıldığı sırada ayakkabısının bir teki evde kaldı. Evdeki eşyaları da kullanılamaz hale getiren Cengiz Ö.'nün, pencerelerdeki camları, televizyon kumandasını ve çiftin kullandığı bastonu kırdığı görüldü.

'TELEFONU POLİS OTOSUNUN ALTINA ATTI'

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Salim Şahin, "Müstakil evimde bahçede oturuyordum. Mahalledekiler deli var diyorlardı. Bazı kişiler evlerinin önünden korktukları için kovmuşlar. Evimin önüne geldi. Kapıya çıktım, baktım koşarak bana doğru geliyor. 'Senin ne işin var burada' dedim, o esnada bana 'dede' diyerek telefonu elimden kaptı. Ondan sonra dışarıya kaçtı, ben de polisi çağırdım hemen geldiler. Koşarak polislerin arkasından gelerek cep telefonumu polis otosinin tekerinin altına attı" dedi.

'BASTONUMU ALIP KIRDI'

Telefonu attıktan sonra şüphelinin bahçeye girdiğini belirten Salim Şahin, "Telefonu attıktan sonra bastonu elimden alarak kırdı. Kucak kucağa geliyorduk neredeyse, o esnada başkasının bahçesine gitti sandım ama bizim eve çıkmış. Eşim de bahçede korktuğu için bir şey yapamamış. İçeriden kapı ve pencereye vurmaya başlamış. Biz yaşlı insanlarız korktuk ağladık, sızladık" diye konuştu.

Cengiz Ö.'nün eve girdiğinde kendilerinin dışarıda olduğunu söyleyen Şahin, "Biz giriş kapısının oralardaydık. İçeri girdiğinde biz kaçmadık, evin oralarda bağırmaya başladık. Sonra polis ekipleri bizi yakında bulunan kızımın evine götürdü. Biz çok korktuk, korkmadık desek yalan olur. Ben parkinson hastasıyım" dedi.

Polis merkezinde ifadesi alınan Cengiz Ö.'nün işlemlerinin ardından 'Konut dokunulmazlığını ihlalden' adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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