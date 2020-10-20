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Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ'ta silah ve bıçak kullanarak bir kişinin 700 lirasını gasp eden 3 kişi tutuklandı. Gaspçılardan biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.
Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Ayvaz T.'nin kapısı çalındı. Ayvaz T., kapıyı açar açamaz 3 kişi ellerindeki silah ve bıçakla tehdit edip, içerisinde 700 lira olan cüzdanını ve cep telefonunu gasbederek kaçtı. Ayvaz T.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadire T. (23) olduğunu belirledi.

Suç kayıtları da bulunan şüpheliler, saklandıkları evde aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada gasp ettikleri cüzdan ve cep telefonu ile olayda kullandıkları pompalı tüfekle uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Kadriye T., suçunu itiraf ederek Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü de 2 kişinin silahla eve girerek gasp yaptığını söyledi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Harun N., Ekrem Y. ve Kadriye T. mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen gaspçılardan biri, kendini görüntüleyen gazetecilere "Bizimkisi aşk hikayesi" dedi. 3 kişi daha sonra cezaevine teslim edildi.

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