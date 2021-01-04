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GATA ihale ile onarım ve bakım hizmeti alacak

Gülhane Hastanesi ihale ile 12 aylığına onarım ve bakım hizmeti alacak. İşte ihale şartları:
GATA ihale ile onarım ve bakım hizmeti alacak

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) ihale açtı; 12 aylık onarım ve bakım hizmeti alacak. 

GATA Teknik Hizmetler Ve Çamaşırhane Birimi 5 Kısım 12 Ay Süre ile Bakım Onarım hizmet alım ihalesi açık ihale usulü ile yapılacak.

İhale 21 Ocak'ta GATA ihale salonunda gerçekleştirilecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale ile alımı yapılacak olan hizmetler şöyle:

-Muhtelif fotoselli kayar kapı ve kollu bariyerlerin yedek parça dahil periyodik bakım ve arıza onarımı,

-Pis su rögarları ile yağmur kanallarının periyodik bakımı,

-Muhtelif asansörlerin yedek parça dahil bakım ve arıza onarımı,

-Sıcak su soğuk su tesisatının periyodik dezenfeksiyonu, mikrobiyolojik kontrolü, mevcut sıcak su ve soğuk su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu,

-Çamaşırhane makinaları periyodik bakım onarımı...

Detaylı bilgi için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 

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