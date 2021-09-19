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Gata üroloji kliniği açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin var olması için canını seve seve vermeye hazır olan kahramanlarımızın burada en iyi şekilde sağlık hizmet alması için imkânlarımızı seferber ettik dedi.
Gata üroloji kliniği açıldı

“HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK”

GATA Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya ile Üroloji Kliniğinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen açılışta konuşma yapan Başkan Altınok şunları söyledi:

“Bugün üroloji kliniğimizin açılışını yapıyoruz. Konforlu ve kaliteli sağlık hizmeti için kliniğimizi baştan sona yeniledik. Gülhane Hastanesi ülkemizin ve devletimizin en köklü hastanelerinden biridir. Vatandaşlarımıza uzun yıllardır sağlık hizmeti vermektedir. Böyle köklü bir geleneği olan hastaneye hizmet etmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Her şeyin başı sağlık. Sağlık varsa şey var, sağlık yoksa hiçbir şey yok demektir. Bu nedenle kimse; bana ne, bu benim işim değil dememeli ve elinden gelen hizmeti devletimize ve milletimize yapmalıdır. Bu hizmetimiz insanlarımızın sağlığına vesile olsun.”

SAĞLIĞA VE EĞİTİME DESTEĞİMİZ 1994’TE BAŞLADI

Konuşmasında ilk göreve başladığı 1994 yılını işaret ederek o dönemden bu güne sağlık ve eğitim kurumlarına birçok alanda hizmet verdiklerini aktaran Altınok, “Sene 1994. Belediyeler kendi işlerini dahi zor yapardı. Büyükşehir belediyeleri de yoktu. Biz o dönemde 48 sağlık ocağı ile bir de 180 yataklı bir hastane yaptık. Daha sonra bu sağlık kurumlarımızı Sağlık Bakanlığımıza devrettik. Eğitim ve sağlık konusunda birçok ilki gerçekleştirdik. Üniversitelerin ve okulların kapısından kimse giremezdi. O dönemde belediyelerin bu konularda yetkisi de yoktu. Bizim yaptığımız çalışmalarla yerel yönetimlerin sağlık ve eğitim konularına destek verebilmelerinin önü açıldı.” ifadelerini kullandı.

GATA Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya desteklerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti. Başkan Altınok ve açılışı gerçekleştiren sağlık çalışanları daha sonra Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği’nde tedavi gören gazileri de ziyaret ettiler.

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