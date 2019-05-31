GATA'ya cami

GATA’da yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik Gülhane Cami'nin inşaatı hızla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisini çağrıştıran tarzda inşa edilen caminin Eylül ayında açılması planlanıyor.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) yapımı devam eden cami inşaatı hızla devam ediyor.

EYLÜL’DE HİZMETE AÇILMASI BEKLENİYOR

Yerleşke içerisindeki 5 bin dönümlük alana Selçuklu ve Osmanlı mimarisini çağrıştıran tarza inşa edilen ve ‘Gülhane’ adı verilecek caminin, önümüzdeki Eylül ayında hizmete açılması bekleniyor. Caminin 2 bin 500 kapasiteli olması planlanıyor. Caminin yapımına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı destek veriyor.

GÜLHANE KÜLLİYESİ…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde tamamlanacak camide hastalar, hasta yakınları, üniversite öğrencileri ve diğer vatandaşlar ibadetlerini kolaylıkla yapabilecek. Bu yıl sonuna doğru tamamlanması beklenen caminin yer alacağı alana ‘Gülhane Külliyesi' adı verilecek. Çok fonksiyonlu tasarlanan külliye içerisinde özellikle üniversite öğrencileri, ders çalışma ve sohbet etme imkânı bulacak. GATA’da yapımı devam eden ibadethane tamamlandığında, Etimesgut’taki 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Camini andıracak.

Gülhane Cami bittiğinde böyle görünecek:

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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