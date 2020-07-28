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Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın

Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın
Gayrettepe'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Olay Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan trafoda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Binadakiler tahliye edilirken yangında kısa sürede söndürüldü. Trafodaki patlamayla ilgili itfaiyenin çalışması sürüyor.

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