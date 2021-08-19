  • BIST 1.439,860
  • Altın 487,73
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Gaz kokusu gelen eve pencereden giren ekipler, uyurken buldu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde kiracısından haber alamayan ev sahibinin ihbarı üzerine gaz kokusu gelen eve giren itfaiye ekipleri, Hamdi Yıldırım'ı evde uyurken buldu.
Gaz kokusu gelen eve pencereden giren ekipler, uyurken buldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde işten çıkarak evine gelen Hamdi Yıldırım’dan bugün içerisinde haber alamayan ev sahibi, evden gaz kokusu gelmesi üzerine 112 Acil Servisi aradı. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Yıldırım'ın kapıyı açmaması üzerine merdiven yardımıyla balkon penceresinden eve girdi. Yıldırım, ekipler tarafından evde uyurken bulundu. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ı evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Yıldırım, hastaneye gitmek istemeyerek "Uyuya kalmışım. Bir şey yok. Gazda açık kalmış. Kolay kolay ölmem ben." dedi. 

Yıldırım, olayı duyarak eve gelen eşi ile yürüyerek ekiplerin yanından uzaklaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme19 Ağustos 2021 Perşembe 19:10
  • Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi19 Ağustos 2021 Perşembe 10:30
  • Ayağı kırılan yılkı atına diğer atlar ne yaptı: Çok şaşıracaksınız18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17
  • Diyarbakır’da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama17 Ağustos 2021 Salı 23:19
  • IDEF 2021'de 'siber güvenlik' protokolü imzalandı17 Ağustos 2021 Salı 23:18
  • Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü17 Ağustos 2021 Salı 22:36
  • Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı17 Ağustos 2021 Salı 22:35
  • Siirt polisinden ‘aşımızı olalım maskemizi atalım’ klibi17 Ağustos 2021 Salı 21:38
  • Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü17 Ağustos 2021 Salı 21:37
  • Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması17 Ağustos 2021 Salı 20:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti