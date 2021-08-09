Gazete Elden Gidiyor 

Gazeteler en önemli belgelerden biridir. Bilginin güç merkezi oldukları söylenebilir. Ayrıca, hayatımızda bize yardımcı olan başka faydalar da sunarlar. Gazete okuyarak daha iyi bilgilenirsiniz ve bakış açınızı da genişletir. Ancak, gazete okumak ölmekte olan bir alışkanlık haline geliyor. Dünya dijitalleşmeye doğru ilerlerken, kimse gerçekten gazete okumuyor. En azından şimdiki nesil değil. Okuyucu, çoğunlukla yalnızca eski nesillerden oluşur.

Gazete okumak en faydalı alışkanlıklardan biridir. Dünyanın güncel olaylarını tanımamıza yardımcı olur. Son gelişmelerden güvenilir bir kaynaktan haberdar oluyoruz. Benzer şekilde, siyaset, sinema, işletme, spor ve daha pek çok farklı alan hakkında da fikir sahibi oluyoruz.

Ayrıca gazete okumak, yeni istihdam olanaklarının kapılarını da aralıyor. Güvenilir şirketler, iş ve istihdam fırsatları için ilanlarını gazetede yayınlarlar, bu nedenle iş aramak için ne kadar iyi bir yer olduğunu görüyoruz.

Dahası, markalarımızı ve ürünlerimizi gazeteler yardımıyla kolayca tanıtabiliyoruz. Tüketiciler, onları işletmelere bağlayan en son fırsatlar ve lansman hakkında bilgi edinir.

Ne yazık ki, bu kadar çok faydası olmasına rağmen, gazete okumak ölmekte olan bir alışkanlık haline geliyor. İnsanlar cep telefonlarında ve bilgisayar sistemlerinde anlık güncellemeler aldıkları için gazeteyi zar zor okumaktadırlar. Ayrıca, elektronik aletler onlar için daha uygundur, bu yüzden gazeteyi almakla uğraşmazlar.

Üstelik artık her şeyin çok rahat ve anlık hale geldiğini görüyoruz. Dünyanın diğer kısmında neler olup bittiği hakkında bilgi edinebilirsiniz. İnsanlar artık gazeteleri beklemiyorlar, çünkü gazetenin sadece daha önce bilgilendirildiğini belirttiklerini düşünüyorlar. Ayrıca güncel olaylarla ilgili gazeteyi okumak için ertesi günü beklemezler, çünkü internet sayesinde anında alırlar.

En önemlisi de, insanların okuma alışkanlığının kendisi tükeniyor. Artık her şey o kadar görsel hale geldi ki kimse gazete, kitap, roman ya da daha fazlasını okumaya tenezzül etmiyor. Artık her şey için bir video olduğu için internet durumu daha da kötüleştirdi. İnsanlar beş dakikalık bir videoyu izlemekten çekinmeyecekler, ancak beş dakikalık bir makaleyi okumayı tercih etmeyecekler.

Bu sadece nasıl bu kadar hareketsiz ve tembel hale geldiğimizi gösteriyor. Herkesin bir tabakta servis edilecek şeylere ihtiyacı var. Bu nedenle, gazeteler çok güvenilir haber kaynakları olduğundan, bunun kaybolan bir alışkanlık haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bunların yokluğunda, beslediğimiz veri ve bilgileri doğrulamak için neredeyse hiç kimse kalmayacak.