Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği

Mamak Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu ile Kızılay iş birliğinde kan bağış programı gerçekleştirildi. Birçok veli ve öğretmenin de destek verdiği programda 121 ünite kan bağışı alındı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında yapılan protokol kapsamında Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok veli, öğrenci ve öğretmen katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda 121 ünite kan bağışı yapıldı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Öğrenciler günler öncesinden etkinliğin hazırlığını yaparak afişler hazırladı. Hazırlanan afişler ile mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik sonucunda 121 ünite kan bağışı alındı. Kan veren bağışçılara ek olarak teşekkür belgesi verildi.

ÇORBALARDAN KIZILAY’DAN

Okul yönetimi katılım sağlayan, kan veren velilere ve çocuklara farklı sürprizler yapan Kızılay ekibine, sağlık çalışanlarına, doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Gün boyunca Kızılay ekibi tarafından çocuklara, veli ve öğretmenlere bardakta çorba dağıtımı yaptı.

MİNİKLER GÖNÜLLÜ OLDU

Çocuklara kırtasiye malzemesi, not kağıtları ve şapka dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe ve salgın kurallarına dikkat ederek Kızılay gönüllüsü yeleğini giyip Kızılay ekiplerine yardımcı oldular. Okul gezilerek kan bağışının önemine dikkat çekildi. Öğrenciler, etkinlikte büyük emeği olan okul müdürü Yasin Aydoğan, müdür yardımcıları Çağrı Turan, Adil Demirbağ ve bütün öğretmenlere, teşekkür etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA