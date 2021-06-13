Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında yapılan protokol kapsamında Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok veli, öğrenci ve öğretmen katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda 121 ünite kan bağışı yapıldı.
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Öğrenciler günler öncesinden etkinliğin hazırlığını yaparak afişler hazırladı. Hazırlanan afişler ile mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik sonucunda 121 ünite kan bağışı alındı. Kan veren bağışçılara ek olarak teşekkür belgesi verildi.
ÇORBALARDAN KIZILAY’DAN
Okul yönetimi katılım sağlayan, kan veren velilere ve çocuklara farklı sürprizler yapan Kızılay ekibine, sağlık çalışanlarına, doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Gün boyunca Kızılay ekibi tarafından çocuklara, veli ve öğretmenlere bardakta çorba dağıtımı yaptı.
MİNİKLER GÖNÜLLÜ OLDU
Çocuklara kırtasiye malzemesi, not kağıtları ve şapka dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe ve salgın kurallarına dikkat ederek Kızılay gönüllüsü yeleğini giyip Kızılay ekiplerine yardımcı oldular. Okul gezilerek kan bağışının önemine dikkat çekildi. Öğrenciler, etkinlikte büyük emeği olan okul müdürü Yasin Aydoğan, müdür yardımcıları Çağrı Turan, Adil Demirbağ ve bütün öğretmenlere, teşekkür etti.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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