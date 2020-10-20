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Gazeteci yazar Bekir Coşkun için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Coşkun'un Doğramacızade Ali Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı.
Gazeteci yazar Bekir Coşkun için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Törende, Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun ile kardeşi Haluk Coşkun, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile Bekir Coşkun'un mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Öğle namazının ardından kılanan cenaze namazında Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Aksakal, Muharrem İnce ve diğer partililerle saf tuttu.

Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Bekir Coşkun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere kara yoluyla memleketi Şanlıurfa'nın Tülmen köyüne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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