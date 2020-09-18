Gazeteci yazar Necdet Onur hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Necdet Onur, 86 yaşında İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılara karşı Savaştepe cephesini tutan Kuvayımilliyecilerden Rüstem Faik Bey'in oğlu olan Onur, ilk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı.

1954'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan ancak ikinci sınıftayken okulu bırakarak gazeteciliğe başlayan Onur, Anadolu Ajansı (AA) başta olmak üzere birçok gazete, dergi ve televizyonda çalıştı.

AA'nın arşivinde bir döneme damga vuran fotoğrafları bulunan Onur, 1980'den sonra Ankara'da The Iress Digest adlı İngilizce günlük haber bülteniyle yine İngilizce haftalık 81'1 Day adlı dergiyi yayımladı.

Bu süreçte Ankara Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Onur, son olarak Bursa'da yayımlanan Hakimiyet Gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı.

Daha sonraki yıllarda çeşitli gazetelerde yazıları yayımlanan Onur, çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazeteci yazar Onur'un cenazesi, bugün Aliağa ilçesinde toprağa verilecek.