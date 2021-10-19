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Gazeteci-yazar Sami Kohen, 21 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak

Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Sami Kohen'in cenazesinin, 21 Ekim'de Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Gazeteci-yazar Sami Kohen, 21 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamaya göre, TGC Yönetim Kurulu'nun Sami Kohen için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Çok uzun yıllardır aralıksız gazetecilik ve yazarlık yapan Sami Kohen'i ne yazık ki kaybettik. Dış haberler alanında başarılı ve örnek çalışmalarıyla tanıdığımız Sami Kohen'in ailesine, sevenlerine ve Milliyet gazetesi çalışanlarına başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sami Kohen'in cenazesinin, 21 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Sami Kohen kimdir?

Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Kohen, 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini, babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.

Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışan Kohen, 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı. Kohen, Milliyet gazetesinde köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapan Kohen, anılarını toplandığı "Sami Kohen Dünyanın Yazısı" adı kitabı 2007 yılında yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibi olan Kohen, 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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