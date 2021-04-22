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Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Selahattin Duman, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Duman'ın cenazesi yarın Bodrum'da toprağa verilecek.
Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, son olarak 1,5 ay önce kalp kapağından ameliyat geçiren Selahattin Duman'ın cenazesi, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınlarınca alındı.

Duman'ın cenazesinin yarın vasiyeti gereği Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

"Bir kütüphane yandı"
Selahattin Duman'ın kardeşi Zarif Duman Pekol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin dostlarının gösterdiği ilgi ve doktorların desteğiyle sağlık sorunları yaşadığı son 8-9 ayı iyi geçirdiğini söyledi.

Hastalığı sırasında yaptıkları sohbette ağabeyinin "Yaşlı bir insan öldüğünde bir kütüphane yanarmış" şeklindeki Çin atasözünü aktardığını belirten Pekol, "Bir kütüphane yandı benim için. İçim de yandı." ifadelerini kullandı.

Pekol, geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından Duman'a aort anevrizması teşhisi konduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Onun ameliyatını oldu. Kol ameliyatı oldu, böbrek tedavisi oldu. En son 3 kalp kapağı değişti ve sağ koroner baypas yapıldı bir seferde. Muhteşem bir ameliyattı, çok başarılı geçti. Emeği geçen herkese minnettarım. Yoğun bakım sürecini de çok güzel geçirdi. Fakat aniden bir koroner kriz diyelim, o nedenle öldü."

Selahattin Duman
Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı.

Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı.

Duman, geçen yıl Temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesinde bir süre tedavi görmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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