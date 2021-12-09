  • BIST 2.025,35
  • Altın 782.41043
  • Dolar 13.7367
  • Euro 15.5692
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Gazeteci Yılmaz Yalçıner son yolculuğuna uğurlandı

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Yalçıner'in arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Gazeteci Yılmaz Yalçıner son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da dün sabah hayatını kaybeden gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, kardeşi Ömer Yalçıner'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Yalçıner'in arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yılmaz Yalçıner'in örnek aldığı şahsiyetler arasında olduğunu belirterek, "Hepimize Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz. Bugün de Yılmaz ağabey rahmeti rahmana yolculuğa çıktı. Rabb'im bu ebedi yolculuğunda rahmetiyle muamele eylesin. Davası için çile çeken, bedel ödemeyi her zaman göze alan bundan çekinmeyen bir ağabeyimizdi. Yazısıyla, eylemiyle, tutumuyla, duruşuyla hayatında örnekti." dedi.

Turan, son dönemde Yalçıner'le birkaç defa telefonla görüşme şansı olduğunu ifade ederek, Yalçıner'in son gününe kadar inancı için çarpışmaya devam ettiğini söyledi.

Yazar Selahaddin Eş Çakırgil de ölümünü düşünerek yaşamanın güzel bir hayatı inşa edeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şimdi burada yatan kardeşimiz dünyalara sığmıyordu ama şimdi bir tabutun içinde. Hepimiz için aynı akıbet var. Ben Yılmaz'ı 1975'ten beri tanıyorum, 47 senelik bir hikaye. Sultan Alparslan'ın mezar taşında 'Horasan ellerinden Anadolu'ya kadar sığmayan Alparslan şimdi burada yatıyor' yazıyor. Bizim neslimizde en faal, en coşkulu, en heyecanlı ve davasına samimiyetle inanan ve inandığı dava için gereken fedakarlıkları seve seve göze alabilen bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise Yalçıner'i yazılarıyla tanıdığını kaydederek, örnek şahsiyetlerin yaşarken kıymetinin bilinmesinin önemini vurguladı.

Cenaze namazının ardından, Yalçıner'in cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz Yalçıner kimdir?
1946'da Ankara'da doğan Yalçıner, Hacettepe İstiklal İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan 1972'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Yalçıner, Ankara'da "Resimli Posta", "Kudret", "Zafer", "Hür Anadolu", "Adalet" gazetelerinde çalıştı. İstanbul'da ise "Bugün", "Bizim Anadolu", "Son Havadis" ve "Sebil" adlı haftalık gazetelerde ressam, sayfa sekreteri, köşe yazarı ve yazı işleri müdürlüğü görevleri üstlendi.

Milli Gazete ve Yeni Devir'de de yazılar yazan Yalçıner, Ankara'da "Kuvay-ı Milliye" (1965), "Milli Adım" (1966) ve "Vesika" (1975) adlı aylık dergileri çıkardı.

Yalçıner, 1978'de haftalık "Şura", 1979'da "Tevhid" adlı gazeteleri okurlarla buluşturdu. Bir süre cezaevinde kalan Yalçıner, 1991 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı ve çalışmalarını daha sonra haftalık "Cuma" dergisi ile "Akit" gazetesinde sürdürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi09 Aralık 2021 Perşembe 10:01
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı09 Aralık 2021 Perşembe 09:59
  • Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi09 Aralık 2021 Perşembe 09:54
  • İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de09 Aralık 2021 Perşembe 09:52
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Aralık 2021 Perşembe 09:35
  • Bakan Varank, TBMM'de bütçe sunumu yaptı08 Aralık 2021 Çarşamba 23:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum08 Aralık 2021 Çarşamba 20:42
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:51
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üçüncü çocuğunun doğum haberini TBMM'de aldı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:32
  • Ankara Üniversitesinde 3D yazıcıyla gıda üretildi08 Aralık 2021 Çarşamba 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti