Gazeteciler dadaş diyarını gezdi 

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nce gerçekleştirilen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarında Anadolu’nun farklı illerinden gelen gazeteciler Erzurum’da bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları Kültür Sanat Muhabirleri Derneği öncülüğünde Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen gazeteciler ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ programıyla Erzurum’da bir araya geldi. Gazetemizin de davetli olarak katıldığı etkinlikte gazeteciler Erzurum’un tarihi kültürel yerlerini gezdi, yöresel lezzetlerden tatma imkânı buldu. Etkinliğin açılış toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz Türklerin Anadolu’ya yerleşme tarihinin Erzurum’da değiştiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKLER ANADOLU’YA ÇOK ÖNCEDEN GELMİŞLERDİ

Almaz Türklerin Anadolu’ya 1071’den çok daha önce geldiğini belirterek, “Erzurum, tarih ve kültür şehri, Evliyalar merkezidir. Türklerin 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu’ya geldiği kabul edilir ama yaklaşık 3 ay önce Şenkaya ilçemizde bir ‘Taş Baba’ mezar taşı bulduk. Bu mezar taşı, Kıpçak Türklerine ait olan bir mezar taşı modelidir. Biz bu taşın tarihlendirmesini yaptık ve taşın 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu tespit ettik. Bu da demek oluyor ki, M.Ö 500 yılında Türklerin Anadolu’da Erzurum’da olduğunu gösteriyor. Erzurum, dört önemli yolun kesiştiği yerdir. Bunlar, Kürk yolu, Şam Ticaret yolu, Kral Yolu ve İpek Baharat Yoludur” diye konuştu.

ZİYARETÇİLERİ BEKLİYORUZ

Erzurum’un tarihi eserlerine ve kültürel değerlerine de dikkat çeken Almaz, “Erzurum aynı zamanda bir eğitim şehridir. Yine o dönem 23 medrese vardı ve bu medreselerden birkaç tanesi günümüzde ziyaretçilerine açıktır. Erzurum’un gezilip görüleceği yerler arasında Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli yapılar Ulu Cami, Erzurum Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Erzurum Kalesi, üç Kümbetler gibi tarihi yerler yer almaktadır. Erzurum günümüzde birçok turizm çeşitliliğini de bünyesinde barındırıyor. Doğa ve kış turizmi de bunlardan biridir. Erzurum’da bulunan konaklama tesislerimize baktığımızda 10 bine yakın yatak kapasitemiz var. Yaklaşık 125 tesisimiz. Oda sayımız 5 bine yakın. İki yeni oteli de 2020 yılında Erzurum’a kazandıracağız” diye konuştu.

ERZURUM’UN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, “Amacımız Anadolu’da görev yapan kültür sanat muhabirleriyle Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini bütün Anadolu insanına tanıtarak iç turizmi canlandırmak” derken,“ Erzurum hepimiz için mesafe olarak uzak sayılsa da kültürümüzle aslında gönüllerimiz birdir. Anadolu’nun sınır taşı Erzurum’u tüm vatandaşlarımızın kesinlikle görmesini istiyorum. Gerek tarihi gerek kültürel yapısıyla milli manevi değerlerimizin taşıyıcısı olarak görev üstlenmiştir. Ancak gönüllerimiz bir dediğimiz Erzurum’a ulaşım konusunda ciddi sorunlar yaşadık. Havayollarının başta Ankara olmak üzere Anadolu’nun diğer illerinden direk uçuş vermemesi böylesine tarihi ve turistik bir şehre yakışmamaktadır. Kara yoluyla 10 saati geçen yolculuklar insanların gözünü korkutmaktadır. Yaşanan bu soruna Türk Hava Yolları yetkililerinin ve Erzurum’un yerel yöneticilerinin bir an önce çözüm bulması gerekmektedir. Aksi takdirde böylesine tarihi zenginliği, kış turizminde akla ilk gelen Palandöken’i bulunan bu şehir ciddi turist kaybına uğrayacaktır. Ulaşımın iyileştirilmesiyle birlikte şehirdeki konaklanacak yerlerin de artırılması yine turizm için hayati önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

ÖZSOY: HAVAALANININ SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Palandöken’de meslektaşlarıyla bir araya gelen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy gazetecilerin Erzurum’a ulaşımın zorluğu konusundaki eleştirilerine yanıt vererek şu ifadelere yer verdi:

“Ulaşım hakkında yapılan haklı eleştirilere katılıyorum. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Erzurum’a gelmenin zor olduğunu, uçak seferlerinin olmadığını belirtti. Erzurum’da havalimanında şu anda CAT2 ve CAT3 sistemi var. CAT2 ve CAT3 sistemi uçakların inmesini kolaylaştırıyor ancak yoğun sis olduğu zamanlarda CAT2 sistemi yetersiz kalıyor. Bu nedenle havalimanına CAT3 sisteminin yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de geçen yaz CAT1 ve CAT2 sistemlerinin sökülüp CAT3 sistemi yapılmak istendi. Bu vesileyle pistin de yenilenmesi lazımdı. Bu yenileme için Sayın Vali Okay Memiş, bu yenileme çalışması için çok uğraştı ancak yüklenici firmanın ihmalleri sonucun geçen yıl CAT3 sistemi yetişmedi. Şu an havalimanın tadilatı devam ettiği için sınırlı sayıda uçak iniyor. Yakın zamanda pistin bitirileceğini düşünüyoruz.”

ADIM ADIM ERZURUMU GEZDİLER

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliği çerçevesinde Anadolu’dan Erzurum’a gelen gazeteciler, Erzurum’un tarihi mekânlarından Aziziye tabyası, Mecidiye Tabyası, Abdurrahman Gazi Türbesi, Çifte minareli medrese, Yakutiye medresesi, Üç kümbetler, Erzurum Kalesi, Atatürk evi, kongre binası, taş han, Ilıca kaplıcası ve Palandöken kayak merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

KAPLICA KAYAK YAN YANA

Erzurum Aziziye ilçesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan şehirde kayak ve termalin iç içe olduğuna dikkat çekerek, “Erzurum’un çok önemli özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi de termal turizmi bünyesinde barındırmasıdır. Bu anlamda Aziziye’deki termal tesislerimizin yanı sıra kentin birçok ilçesinde termal tesisler bulunmaktadır. Kayak sporunu yapan bir misafirimiz, kayak takımlarını çıkarıp termal keyfini yaşatabiliyor. Bu da Erzurum’un turizm açısından çeşitliliği bir arada bulundurduğunu gösteriyor. Biz de belediye olarak termal tesisleri ön plana çıkarmak için termal tesislerin belediye tarafından desteklenmesini amaçlıyoruz. Termal delince akla Erzurum ve Ilıca’nın gelmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

TEMEL VİZYONUMUZ KIŞ SPORLARI

Aynı buluşmada Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirerek kış sporlarında vizyonlarını daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Sunar, “Palandöken olarak bizim vizyonumuz kış sporlarına ve kış turizmine bağlı bir perspektif oluşturmaktadır. Bizim temel vizyonumuzda bunlar olmalıdır. Palandöken’de bulunan tesislerimizin Büyükşehir Bünyesinde olması büyük avantaj. Bu şekilde olması Palandöken’e uluslararası bir değer katıyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan // İLKSAYFA



