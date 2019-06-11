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Gazetecilik öğrencisi telkariye hayat veriyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ali Şahini, dedesinden emanet telkari sanatını yaşatmaya çalışıyor.
Gazetecilik öğrencisi telkariye hayat veriyor

Usta-çırak öğretisiyle bugüne taşınan, altın ve gümüş tellerden örülerek oluşturulan motifli el sanatı telkari, yetenekli ustaların ellerinde şekilleniyor. 

Kosova'nın Prizren şehrinde doğduktan sonra İzmir'e yerleşen 54 yaşındaki İbrahim Şahini de az sayıdaki telkari ustalarından birisi.

Mesleği 44 yıl önce babasından öğrenen ve evindeki atölyede çalışmalarını yürüten Şahini'nin telkari yolculuğu, şimdi gazetecilik öğrencisi oğluyla devam ediyor.

Şahini'nin oğlu Ali Şahini de ata yadigarı mesleği sürdürmek için uğraşıyor.

İbrahim Şahini, babasının emanet bıraktığı telkari sanatını devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Telkarinin hep yaşamlarının bir parçası olduğuna işaret eden Şahini, "Bizim için olmazsa olmazdı. Evimizde atölye vardı ve zaman kavramı olmadan hep çalıştık. İşimi hala çok severek yapıyorum. Benden sonra da oğlum bu sanatı sürdürecek." diye konuştu.

Ali Şahini ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde gazetecilik eğitimi aldığını belirtti.

Evlerinde hep bir atölyenin olduğunu ifade eden Şahini, şunları kaydetti:

"Dedemin evinde de telkari atölyesi vardı. Babam sayesinde ben de telkarinin içinde doğdum. Babam ustam gibi ve işine inanılmaz aşkla bağlı. Evde çalışırken çok keyif alıyorum. Hala sanatın inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Telkariyi devam ettirmek istiyorum. Ata mesleğine çok büyük sevgi duyuyorum. İleride farklı alanla ilgili bir iş yapsam dahi elimden geldiği kadar bu mesleği sürdüreceğim. Telkari bir şekilde hayatımda hep olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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