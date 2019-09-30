Gazetemiz yazdı Ankara Çayı temizlendi

Ankara Çayı’nın sürüklediği ve Selçuklu mirası Akköprü’nün ayakları ile çevresinde biriken evsel ve hayvansal atıklar, gazetemizin “İçler Acısı Manzara” manşetiyle gündeme getirmesinin ardından Büyükşehir Belediyesince temizlendi.

Ankara Çayı’nın sürüklediği ve Selçuklu mirası Akköprü’nün ayakları ile çevresinde biriken evsel ve hayvansal atıklar bölgeyi adeta çöplüğü çevirmiş, aynı zamanda bölgede kötü kokunun oluşmasına sebep olmuştu. Başkent’e yakışmayan bu görüntüyü gazetemizin “İçler Acısı Manzara” haberiyle gündeme getirmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçti.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ekipleri, tarihi Akköprü üzerindeki Ankara Çayı'na atılan evsel ve hayvansal atıkları temizleme çalışması başlattı. Bölge, bilinçsiz kişilerce atılan kötü koku ile çevre kirliliğine neden evsel ve hayvansal atıklardan temizlendi. Büyükşehir Belediyesi, bölgede temizlik çalışmalarının rutin olarak devam edeceğini aktardı. Yenimahalle’nin Varlık Mahallesi sakinleri bölgenin eskiye nazaran daha iyi duruma geldiğini belirterek hem gazetemize hem de Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

BU DURUMA DA ÇÖZÜM BULUNMALI

Varlık Mahallesi sakinleri, Akköprü’nün yanı başında sıralanan küçükbaş hayvan satıcılarının da uyarılması gerektiğini belirterek, “Çay kenarında sıralanan ‘adaklık kurban’ satan kişiler uyarılmalı. O kişiler hayvan atıklarını Çay’a döküyor. Ortaya kötü bir manzara çıkıyor. Bu duruma da bir çözüm bulunmalı” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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