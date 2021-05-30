Gazetemiz yazdı, Enerjisa çalışmalara başladı

“Enerjisa Göreve” manşetiyle gündeme getirdiğimiz haber Başkent Elektrik’i harekete geçirdi. Şehit Ahmet Edem Caddesi’ne yeni asfaltın atılabilmesi için beklenen enerji altyapı çalışmaları haberimizin ardından başlatıldı.

Gazetemizin bir haberi daha ses getirdi. “Enerjisa Göreve” manşetiyle geçtiğimiz 27 Mayıs Perşembe günü gündeme getirdiğimiz haberimizin hemen ardından ilgili kurum harekete geçerek, 10 günü aşkındır iddiaya göre geciktirilen altyapı çalışmalarına başlandı. Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’nin en işlek noktalarından biri olan Şehit Ahmet Eden Caddesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında kazılan asfaltın yenisi, enerji altyapı çalışması yapılacağından dolayı atılamıyordu. Başkent Elektrik, haberimizin hemen ardından başlattığı altyapı çalışmalarını 10 Haziran’dan önce tamamlanmayı hedeflediklerini açıkladı.

VATANDAŞLARDAN GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Başkent Elektrik tarafından başlatılan çalışmalar bölgedeki esnafı ve vatandaşı bir hayli sevindirdi. Gazetemize konuşan bölge halkı, “Günlerdir mahvoluyoruz. Saray’ın en işlek caddesinde çalışmaların aksatılması, geciktirilmesi bizi hem üzdü hem öfkelendirdi. Yaklaşık iki haftadır Başkent Elektrik’in altyapı çalışmalarını tamamlamasını ve ardından asfalt atılmasını bekliyoruz. Gazetenize teşekkür ederiz, haberinizin hemen ardından ekipler caddedeki altyapı çalışmalarına başladı. İnşallah kısa sürede biter ve asfaltımız atılır. Biz de tozdan ve bu bozuk yoldan kurtuluruz” dedi.

BAŞKENT ELEKTRİK’TEN AÇIKLAMA

Başkent EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü, haberimizin ardından bölgedeki çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Habere konu Pursaklar İlçesi Saray mahallesi Şehit Ahmet Edem Caddesi ve civarında, elektrik şebekesi yenileme ve yer altına alma çalışmalarımız sürmektedir. Bu noktada yürütülen çalışmalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) 20 Mayıs 2021 tarihinden geçerli çalışma müsaadesine uygun şekilde ilerlemektedir. Bu tarihten önce ilgili noktada yapılan kazı vb. işlemlerin şirketimizle ilgisi bulunmamakla birlikte, ön hazırlık, malzeme stok ve organizasyon süreçlerinde alınan sıkı tedbirler sayesinde, çalışma için zorunlu olan asfaltın kaldırılması kaynaklı rahatsızlıkların, olabilecek en kısa sürede giderilmesi ve projenin tamamlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu tedbirler neticesinde, emsal projelerden çok daha hızlı şekilde ilerleme sağladığımız bu çalışmaların, 10 Haziran tarihinden önce asfaltlama yapılabilecek aşamaya getirilmesi, takiben aydınlatma çalışmalarının da ivedi şekilde tamamlanması planlanmaktadır.”

BÜYÜKŞEHİR: "ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİTSİN ASFALT ATILACAK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkilileri bölgede yeni asfaltın atılabilmesi için Başkent Elektrik tarafından yapılacak 480 metre enerji nakil hattı altyapı çalışmasının tamamlanmasını beklediklerini, çalışmaların sona ermesinin ardından asfaltın hemen atılacağını açıklamıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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