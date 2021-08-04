  • BIST 1.413,800
  • Altın 493,74
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Gazetemiz Yazdı Temizlik Başladı

Gazetemizin gündeme getirdiği Pursaklar'daki çöp kokusu sorununun ardından ilçede çeşitli önlemler alınmaya başlandı.
Gazetemiz Yazdı Temizlik Başladı

Gazetemizin geçtigimiz hafta gündeme getirdiği Pursaklar'daki çöp kokusu sorununun ardından ilçede çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı sulama araçları tazyikli sabunlu su ile çöp konteynerlarının kenarlarını ve yolları belirli aralıklarla temizlemeye başladı. 

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR 

Bunaltıcı sıcakların arttığı ve kokuların yoğunlaştığı bugünlerde, tazyikli temizlik çalışmaları vatandaşları sevindirdi. Gazetemize konuşan ilçe halkı, "Hava sıcakları arttığı için çöp kokusu yayılıyordu. Hal böyle olunca da etrafta bir sürü sinek oluyordu. Sizin aracılığınızla Pursaklar Belediyesi'nden çöp konulan yerleri her gün yıkamasını talep etmiştik. Sağ olsunlar çöp konteynerlarının çevresi ve yollar tazyikli şekilde sabunlu sularla yıkamaya başladı. Teşekkür ederiz" dedi. 

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 04 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:04
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 04 Ağustos 2021 - ASKİ04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00
  • Sağlıkçıların Çocukları Biraraya Geldi04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:45
  • Mutlu Sona Yaklaşıldı04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:40
  • Çalışacak Eleman Bulamıyoruz04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:30
  • Çetinkaya'dan 5 Bin Fidan Bağışı03 Ağustos 2021 Salı 10:42
  • Türkiye aşı haritası 03 Ağustos 202103 Ağustos 2021 Salı 10:00
  • Ankara İlçe Nüfusları03 Ağustos 2021 Salı 09:45
  • Meclis'e "afet" önerisi 03 Ağustos 2021 Salı 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti