Gazetemiz Yazdı Temizlik Başladı

Gazetemizin gündeme getirdiği Pursaklar'daki çöp kokusu sorununun ardından ilçede çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

Gazetemizin geçtigimiz hafta gündeme getirdiği Pursaklar'daki çöp kokusu sorununun ardından ilçede çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı sulama araçları tazyikli sabunlu su ile çöp konteynerlarının kenarlarını ve yolları belirli aralıklarla temizlemeye başladı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Bunaltıcı sıcakların arttığı ve kokuların yoğunlaştığı bugünlerde, tazyikli temizlik çalışmaları vatandaşları sevindirdi. Gazetemize konuşan ilçe halkı, "Hava sıcakları arttığı için çöp kokusu yayılıyordu. Hal böyle olunca da etrafta bir sürü sinek oluyordu. Sizin aracılığınızla Pursaklar Belediyesi'nden çöp konulan yerleri her gün yıkamasını talep etmiştik. Sağ olsunlar çöp konteynerlarının çevresi ve yollar tazyikli şekilde sabunlu sularla yıkamaya başladı. Teşekkür ederiz" dedi.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA