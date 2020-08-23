Gazetemiz yazdı, Yeşil Alanlara Sahip Çıkıldı

Kuzey Ankara TOKİ konutlarındaki bir yılı aşkındır kaderine terk edilen yeşil alanlara haberimizin üzerine sahip çıkıldı. Bir yıldır ANFA’nın ilgilenmediği yeşil alana Keçiören Belediyesi sahip çıkarak bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kuzey Ankara TOKİ konutları 1 ve 2. Etap’taki bir yılı aşkındır kaderine terk edilen yeşil alanlara haberimizin üzerine sahip çıkıldı. 2019 yılına kadar ANFA tarafından bakımı ve onarımı yapılan; ancak son bir yıldır sahipsiz bırakılan yeşil alanların içler acısı halini gündeme getirmemizin ardından Keçiören Belediyesi bölgede temizlik çalışması başlattı.

TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARAN KURU OTLAR TEMİZLENDİ

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, bakımsız haldeki yeşil alanlarda temizlik yapıldı; yangın ihtimaline karşı kurumuş otlar toplandı. Bölgedeki bazı eksiklikler de giderildi. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün de belediye çalışanlarına destek verdi. Çalışanlarla birlikte mahallesindeki yeşil alanların temizliğine katıldı.

“TEŞEKKÜRLER…”

Bölgedeki temizlik çalışmalarıyla ilgili gazetemize bilgi veren Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, “Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA’nın sorumluluğunda olmasına rağmen sahipsiz kalan Kardelen Anaokulu ile TOKİ Ulu Cami arasındaki kurumuş otlar Keçiören Belediyesi tarafından temizlendi. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ile Park ve Bahçeler müdiresi Yeşim Coşkun Saldoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu sorunu gündeme getiren gazeteniz İlksayfa’ya da mahallem ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

ANFA’YA İKİNCİ ÇAĞRI

Bir yıl öncesine kadar bölgedeki bakım ve onarımı üstlenen ANFA’ya bir kez daha çağrıda bulunan Mahalle Muhtarı Aygün, “2019 yılındaki yerel seçimlere kadar bu yeşil alanlar ANFA’nın sorumluluğundaydı. Buranın bakım, onarım, temizlenmesi işinin hepsini ANFA yapıyordu. Ancak seçimden sonra ANFA bakmamaya başladı. ANFA’nın sahipsiz bıraktığı alana yeniden el atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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