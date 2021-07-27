Gazetemiz yazdı,çalışmalar hızlandı

"Bezdiren Çalışma" manşetiyle duyurduğumuz haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Dereboyu Caddesi ile Mutlu Caddesi'ndeki uzun süredir devam alt yapı çalışmalarını hızlandırdı.

Gazetemizde ''Bezdiren Çalışma" manşetiyle duyurduğumuz haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Dereboyu Caddesi ile Mutlu Caddesi'ndeki uzun süredir devam alt yapı çalışmalarını hızlandırdı.

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili haber sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fen İşleri Daire Başkanlığımızca alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda asfalt çalışmalarımız başlatılmakta olup söz konusu Dereboyu Caddesi'nde asfalt ekiplerimiz halihazırda çalışmaktadır. Bilgilerinize sunar, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Zafer Altuntaş/İLKSAYFA