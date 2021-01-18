Gazetemiz Yazdı MÜHÜR SÖKÜLDÜ 

“Vicdansız Mühür" manşetiyle gündeme getirdiğimiz haber, Başkent Doğalgaz’ı harekete geçirdi. Ses getiren haberimizin hemen ardından Keçiören’de mağdur edilen abonenin gaz vanasına takılan mühür ücretsiz söküldü.

Gazetemizin bir haberi daha ses getirdi. "Vicdansız Mühür" manşetiyle 15 Ocak Cuma günü gündeme getirdiğimiz haber sonrası, Başkent Doğalgaz hemen harekete geçerek Keçiören’de mağdur ettiği vatandaşın gaz vanasına takılan mührü söktü.

Başkentgaz, gaz arzını yeniden sağladığı abonesine hatanın sehven kaynaklandığını söyledi. Başkentgaz, hatasını telafi etmek için gaz vanasına mühür vurduğu abonesinden açma-kapama ücreti almadı; müşteri memnuniyeti kapsamında aileye özür ziyareti gerçekleştirdi.

MAĞDUR EDİLEN AİLEYE ZİYARET

Yaşanan gelişmeler sonrası gazetemize konuşan aile, "Düzenli olarak ödediğimiz doğal gaz faturamızı 12 gün geciktirdiğimiz gerekçe gösterilerek bu soğuk kış günlerinde gazımızın kesilmesi bizi çok üzmüştü. Olayı gündeme getirmenizin hemen ardından Başkentgaz ekipleri haberin çıktığı aynı gün bize ulaştı, bu olayın bir hatadan kaynaklandığını ve sehven yapıldığını söylediler.

Vanaya taktıkları mührü sökerek yeniden gazı kullanıma açtılar. Ardından iki kibar yetkili de özür mahiyetinde yanlarında getirdikleri çikolatayla evimizi ziyaret ettiler” dedi.

“KİMSE MAĞDUR EDİLMESİN”

Bu tutum karşısında mutlu olduklarını belirten aile, “Hatalarının farkına varmalarına çok sevindik. Müşteri memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. İnşallah böyle devam eder. Bu kış günlerinde bizim gibi başka hiçbir kimse mağdur edilmez” ifadelerini kullandı.

GAZETEMİZE ANLAMLI TEŞEKKÜR

Konuyu gündeme getirerek sorunun çözülmesini sağlayan gazetemize teşekkür eden aile, "Sizden Allah razı olsun. Emeğiniz büyük. Bu soğuk ve zor günlerde sesimiz oldunuz. Sorunumuzun çözülmesinde bize yardımcı oldunuz. Allah kaleminize zeval vermesin" diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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