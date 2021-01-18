  • BIST 1.557
  • Altın 441,250
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -11 °C
  • İstanbul -4 °C
  • İzmir -3 °C
  • Konya -8 °C
»

Gazetemiz Yazdı MÜHÜR SÖKÜLDÜ 

“Vicdansız Mühür" manşetiyle gündeme getirdiğimiz haber, Başkent Doğalgaz’ı harekete geçirdi. Ses getiren haberimizin hemen ardından Keçiören’de mağdur edilen abonenin gaz vanasına takılan mühür ücretsiz söküldü.
Gazetemiz Yazdı MÜHÜR SÖKÜLDÜ 

Gazetemizin bir haberi daha ses getirdi. "Vicdansız Mühür" manşetiyle 15 Ocak Cuma günü gündeme getirdiğimiz haber sonrası, Başkent Doğalgaz hemen harekete geçerek Keçiören’de mağdur ettiği vatandaşın gaz vanasına takılan mührü söktü.  

0-003.jpg

Başkentgaz, gaz arzını yeniden sağladığı abonesine hatanın sehven kaynaklandığını söyledi. Başkentgaz, hatasını telafi etmek için gaz vanasına mühür vurduğu abonesinden açma-kapama ücreti almadı; müşteri memnuniyeti kapsamında aileye özür ziyareti gerçekleştirdi.  

whatsapp-image-2021-01-18-at-12.30.43.jpegMAĞDUR EDİLEN AİLEYE ZİYARET
Yaşanan gelişmeler sonrası gazetemize konuşan aile, "Düzenli olarak ödediğimiz doğal gaz faturamızı 12 gün geciktirdiğimiz gerekçe gösterilerek bu soğuk kış günlerinde gazımızın kesilmesi bizi çok üzmüştü. Olayı gündeme getirmenizin hemen ardından  Başkentgaz ekipleri haberin çıktığı aynı gün bize ulaştı, bu olayın bir hatadan kaynaklandığını ve sehven yapıldığını söylediler. 

Vanaya taktıkları mührü sökerek yeniden gazı kullanıma açtılar. Ardından iki kibar yetkili de özür mahiyetinde yanlarında getirdikleri çikolatayla evimizi ziyaret ettiler” dedi. 

“KİMSE MAĞDUR EDİLMESİN”
Bu tutum karşısında mutlu olduklarını belirten aile, “Hatalarının farkına varmalarına çok sevindik. Müşteri memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. İnşallah böyle devam eder. Bu kış günlerinde bizim gibi başka hiçbir kimse mağdur edilmez” ifadelerini kullandı.   

GAZETEMİZE ANLAMLI TEŞEKKÜR 
Konuyu gündeme getirerek sorunun çözülmesini sağlayan gazetemize teşekkür eden aile, "Sizden Allah razı olsun. Emeğiniz büyük. Bu soğuk ve zor günlerde sesimiz oldunuz. Sorunumuzun çözülmesinde bize yardımcı oldunuz. Allah kaleminize zeval vermesin" diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

İlgili haber:

Başkentgaz’ın mührü büyük tepki çekti

Başkentgaz’ın mührü büyük tepki çekti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı kart nedir? Sarı kart nedir?18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
  • Ankara hava durumu 18 Ocak 202118 Ocak 2021 Pazartesi 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Ocak 2021 - ASKİ18 Ocak 2021 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Ocak 2021 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 18 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Ocak 2021 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Ocak 2021 Pazartesi 09:00
  • Mobilyacılar Ankara'da büyük bir işbirliğine adım attı18 Ocak 2021 Pazartesi 05:05
  • Kuraklık Kapıda!18 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
  • Okulların kütüphaneleri kitapla dolacak18 Ocak 2021 Pazartesi 03:03
  • Tek Ayaklı Çocuğun Ayakkabısı18 Ocak 2021 Pazartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti