Gazetemize konuşan Çavuşculu'dan dikkat çeken açıklama

Gazetemize konuşan Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altın fiyatlarının 2 ay içinde rekor kırabileceğini söyleyerek, “Temmuz ayında çeyrek altın bin lirayı görebilir” dedi.

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu tasarruf için en iyi ürünün altın olduğunu söyleyerek, altının her geçen gün değer kazandığını kaydetti. Altın fiyatlarının 2 ay içinde zirveye ulaşabileceğine işaret eden Çavuşculu, Temmuz ayında çeyrek altının bin lirayı görebileceğini iddia etti.

TASARRUF İÇİN EN İYİ ARAÇ “ALTIN”

Altının tasarruf aracı olduğunu hatırlatan Başkan Çavuşculu, vatandaşların her ay en az bir çeyrek altın almaları konusundaki uyarısını yineledi. “Her ay en az bir çeyrek, ya da gram altın alın. Bunu her zaman söylüyoruz ve haklı da çıkıyoruz” diyen Çavuşvulu, tasarruf etmek için altının en iyi araç olduğunu söyledi.

“HER GEÇEN GÜN DEĞER KAZANIYOR”

Geçtiğimiz yılın Ocak ayının ortalarında altının onsunun bin 555 dolarlarda seyrettiğini, çeyrek altının 500 TL, altının gramının ise 290 TL olduğunu hatırlatan Çavuşculu, “2021 yılının Ocak ayının 15’inde ki rakamlara baktığımıza ise çeyrek altın 750 TL, altının gramı ise 426 TL’den işlem gördü. Bugün ise altının gramı 480 TL’lerden, çeyrek altın ise 800 TL’nin üzerinde işlem görmektedir. Fiyatların da gösterdiği gibi altın her geçen gün değer kazanıyor. Daha da değer kazanacak.”

BİN LİRAYI BULABİLİR

“Dünyada yaşanan siyasi ve iktisadi olayların getirdiği olumlu ve olumsuz gelişmeler altın fiyatlarına etki ediyor. Bu süreçte de en güvenilir araç olarak altın ön plana çıkıyor. En değerli olanı altındır. Her zaman para eder. Bu yüzden biz bu yılda altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz. Çeyrek altın 2 ay sonra ya da yedinci ayda bin lirayı bulabilir.” İfadelerini kullandı.

“FİYATA TAKILI KALMAYIN”

Düğün sezonunun açılmasıyla altın piyasasının hareketleneceğini de hatırlatan Çavuşculu, altın fiyatlarını yüksek bulan ve tasarruftan vazgeçen vatandaşlara da bir dizi uyarılarda bulundu. Çavuşvulu, “Çevremizdeki eşimiz dostumuz çeyrek altını 250 liradan aldıklarında, 350 liradan sattılar. 350 liraya satan 400 liradan geri aldı. 400 liradan alanlar ise satmaktan çekindi ve ellerinde kaldı. Fiyat da ikiye katladı. İhtiyacınız var ise altının fiyatına bakmayacaksınız satacaksınız. Tasarruf içinde fiyatına bakmayacaksınız her ay imkânınız doğrultusunda alacaksınız. Altın fiyatı her daim yükseliyor” şeklinde konuştu.

DALGALANMA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın kuyumcu esnafını etkilediğini de hatırlatan Çavuşculu, fiyatların yükselmesinin kuyumcu esnafının işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Kuyumcu esnafının al-sat üzerinden para kazandığını hatırlatan Çavuşculu, “Fiyatlar yükselince vatandaşın altın alım gücü düşüyor. Haliyle de esnafımız satış yapamıyor ve olumsuz etkileniyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA