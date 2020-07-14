Gazetemize konuşan şehit eşi Özkan: “Şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum”

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yaralanarak şehit olan İzzet Özkan’ın eşi Serap Özkan, “15 Temmuz unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Ben ve çocuklarım, eşim şehit olduğu için gurur ve onur duyuyoruz” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan üç çocuk babası İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan gazetemize konuştu. Şehit eşi Özkan, “15 Temmuz’un unutulmadığını duymak bize gurur ve onur veriyor. 15 Temmuz bir dönemin başlangıcıdır. Bugün unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Ben ve çocuklarım eşim şehit olduğu için gurur ve onur duyuyoruz” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma töreni düzenledi. TKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen törene 15 Temmuz şehitlerinin eşleri ile 15 Temmuz gazileri katıldı. Törende şehitler için dua edildi, şehit yakınları ve gazilere çiçek verildi.

“HAMDOLSUN BAŞARISIZ OLDULAR”

Program şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlandı. Programın açılış konuşmasını yapan TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, “15 Temmuz gecesi demokrasi ve cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ve ölüme meydan okuyarak hamdolsun hainleri başarısız hale getirdik.”

“HİÇ KİMSE MİLLETİN İRADESİNE EL UZATAMAYACAK”

“Bu girişimde feda ettiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyor, mekânları cennet olsun diyorum. Gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve şifalar diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleri, dirayetleri, kararlı ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Hain darbe girişimi sırasında asil milletimizin tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gösterdiği duruşu ve direnişi ile demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi Allah'a hamd olsun muhafaza ettiler. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize ve devletimize sahip çıktıkça inşallah Allah'ın izniyle hiç kimse milletin iradesine el uzatmaya cesaret edemeyecektir" dedi.

“ŞEHİT EŞİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Törene katılım sağlayan 15 Temmuz şehidi İzzet Özkan’ın eşi Serap Özkan tören sonrası gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Özkan, “15 Temmuz’un unutulmadığını duymak bize gurur ve onur veriyor. Bir şehit eşi olarak bende çok gurur ve onur duyuyorum. Rabbim bunu bana nasip etti. İnşallah Rabbim bunu layıkıyla yaşamayı da nasip eder.”

“ÜÇ YAVRUM SANA EMANET”

“Eşimin üç emaneti var. İki kızım ve bir oğlum var. Eşimin son cümlesi üç yavrumu sana emanet ediyorum, gözün gibi bak oldu. Ben o gün şehir dışındaydım. Eşim helallik istedi ve bunları söyledi. Ben o an ne olduğunu anlayamadığım için İzzet eve git dedim. O bana ‘Serap ben eve gidersem sen ve çocuklar nasıl bir ülkede yaşayacaksınız’ dedi. Rabbim inşallah çocuklarımı ona layık bir evlat olarak yetiştirmemizi nasip eder“ ifadelerini kullandı.

“UNUTMASINLAR, UNUTTURMASINLAR”

“Unutulmamak çok önemli” diyen Özkan, “Çocuklarımızın da bu geceyi unutmaması ve bu şuurla büyümesi büyük önem arz ediyor. Çocuklarım bile her etkinlikte babalarının fotoğrafını gördüklerinde gurur duyuyorlar. Eşim şehit olduğunda küçük kızım üç yaşındaydı. O bile şimdi babasının fotoğrafını görünce mutlu oluyor, gurur duyuyor. Bugünü unutmasınlar, unutturmasınlar. 15 Temmuz vatanımız ve geleceğimiz için çok önemli bir gün. Hatta bir dönemin başlangıcı da diyebiliriz. Eğer unutursak geleceğimizi unuturuz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA