Gazetemizin Mutlu Günü

Gazetemizin çalışanlarından Ali Güngör, Tuğçe Karabuga ile dünya evine girdi.

Çiftin Keçiören Tuğra Tepe Düğün Salonu’nda koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen düğününe aileleri, yakınları, Gazeteilksayfa İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun ve iş arkadaşları katıldı. Her an mutlulukları gözlerinden okunan Güngör ve Karabuga çifti, düğün sonrası davetlilerin tebriklerini kabul ederek fotoğraf çektirdi. Gazeteilksayfa olarak, dünya evine giren yeni çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA