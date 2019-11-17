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Gazi Meclis'te ilk bombanın düştüğü yere 15 Temmuz anıtı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainlerce Meclis’e ilk bombanın atıldığı noktaya anıt dikiliyor. O kanlı geceyi unutturmamak için yapılan prizma şeklindeki anıtın ana figürü ay yıldız olacak ve üzerinde 248 şehidin ismi yer alacak. 
Gazi Meclis'te ilk bombanın düştüğü yere 15 Temmuz anıtı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi TBMM’ye uçaktan atılan ilk bombanın isabet ettiği noktaya anıt yapılıyor.  

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YER ALACAK

O kanlı gecenin acısını unutturmamak için geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan anıt, 15 Temmuz gecesi uçaklardan atılan ilk bombanın isabet ederek iki metre derinliğinde çukur oluşturduğu Meclis’in ‘Ziyaretçi Binası’ yakınındaki bahçede inşa ediliyor. Anıtın önümüzdeki haftalarda tamamlanarak resmi bir törenle açılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre prizma şeklinde yapılan 15 Temmuz Anıtı’nın ana figürü ay yıldız olacak ve üzerinde hain darbe girişiminde kahramanca şehit olan 248 kişinin isimleri yer alacak. 

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MECLİS’E ATILAN İKİ BOMBALARIN ARASI DEMOKRASİ YOLU OLACAK

‘Ziyaretçi Binası’ yakınındaki bahçede yapımı süren 15 Temmuz Anıtı’nın olduğu yerden o hain gece ikinci bombanın düştüğü noktaya kadar zemini taşla döşeli “demokrasi yolu” yapılacak. Asker kılığına girmiş FETÖ’cüler tarafından Gazi Meclis’e atılan ilk bombanın isabet ettiği bahçede anıt yapılarak o günün acısı unutturulmayacak. Darbe gecesi şehadet şerbetini için 248 şehidin isimlerinin yer alacağı anıtta her 15 Temmuz günü resmi anma töreni düzenlenecek.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “UĞRADIĞIMIZ İHANETİN HAKİKİ BOYUTU…”

TBMM’ye atılan ilk bombanın düştüğü yerde bulunan bir levhada o gece Meclis’te yaşananlara ilişkin geniş bilgi veriliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan metinde özetle şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’ye yönelik suikastların en tehlikelerinden birisi olan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletin teçhizatlılarını kullanan vatan hainlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne attığı ilk bomba saat 02.33’te bu noktaya düştü. Hain darbe gecesinde saat 03.20’de Başbakanlık makam odası yanındaki koridora ikinci bomba, saat 03.30’da da ana bina çatısına son bomba isabet etti. 
Hain darbeciler saat 05.11’den sonra helikopterlerle TBMM Tören Alanı’na inmeye çalıştı. Fakat Meclis güvenlik güçleri darbeci teröristlerle çatışarak içeriye girmelerine izin vermedi. 
Bir millet kahramanlarını andığı ve anladığı; kendisine ihanet edenleri yokluğa ve utanca mahkûm ettiği sürece ayakta kalabilir, yarınına umutla bakabilir. ‘Vatanı ancak milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.’ inancına bağlı, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ düsturuna dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında haince bombalanan bu alanlar, atlattığımız badirenin, uğradığımız ihanetin hakiki boyutunu bizlere her daim hatırlatacaktır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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