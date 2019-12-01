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Gazi Şahin'den iletişim eğitimi: Az ve öz konuşun

Eski Mamak ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, iletişim eğitimi verdi. Şahin, “Uzun konuşmak değil, karşınızdakinin anlayacağı dilden konuşmak önemlidir” dedi. 
Gazi Şahin'den iletişim eğitimi: Az ve öz konuşun

Başkent’in üst üste en çok seçilmiş, 20 yıllık belediye başkanı Gazi Şahin, geçtiğimiz hafta sonu halkla ilişkiler eğitimi verdi. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nde (MEYAD) verdiği eğitimde Şahin, özel sektörden, kamuya, muhtarlara kadar pek çok meslek dalından katılımcıya deneyimlerini ve insan iletişiminde dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Halkla ilişkilerde kelimelerin kullanımı, doğru konuşmanın etkisi gibi konularda dikkat çekici bilgiler veren Şahin, kariyeri ile unutmadığı anıları da katılımcılara anlattı. 

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HALKLA İLİŞKİLERDE DİLİN VE DUYGUNUN YERİ BÜYÜK

Halkla ilişkilerde dilin ve duygunun önemine dikkat çeken Şahin, “Etkileyici konuşmalarda nefsi devreden çıkartıp duygumuzu, nefesimizi ve dudaklarımızı doğru kullanırsak başarılı oluruz. Dilde doğru kullanım, kelimelerin iyi telaffuzu iletişimi artırır. Önemli olan uzun konuşmak değil yerinde ve özünde karşınızdakinin anlayacağı dilde konuşmaktır. 35 yıldır ben anlatıyorum. Yine söylüyorum aceleyle yapılan, samimiyetiz konuşmalar etkileyici olmaz. Duygularla oynamadan, duyguları devreye sokarak konuşmak gerekiyor. Mevlâna’nın da anlattığı gibi konuşmaya gözler dahil olmuyorsa iyi bir iletişim sağlanmış olmaz” ifadelerine yer verdi.  

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GENÇLERLE İLETİŞİMDE USÜL DEĞİŞMELİDİR 

Katılımcıların sorusu üzerine yeni nesille iletişime de değinen Şahin, şunları söyledi: 

“Yeni nesillerle iletişimde aslını bozmadan usulleri değiştirmek lazım. Aslında onlar bizden çok daha bilgililer, zekiler, pratikler. Onlarla iletişimde gençlerin pencerelerinden bakacağız. Her şeyin bir adabı vardır. Soruları onlara sorarken üsluba dikkat etmek lazım. Üstünkörü değil onları karşınıza alıp konuşmalısınız. Önce yapması gerekenleri değil kendi yapmanız gerekenleri sorun. Halini hatırını sorun. ‘Ödevini yaptın mı?’ yerine ‘Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı?’ demeyi deneyin. Bakın o zaman daha iyi sonuçlar alacaksınız.”

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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