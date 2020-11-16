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Gazi Savaş Kaya'nın mücadelesi ampute futbolla devam ediyor

Tunceli'de vatani görevi sırasında mayına basması sonucu bacağının birini diz kısmından kaybeden Savaş Kaya, Ampute Futbol Milli Takımı'nın elde ettiği başarılara katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor.
Gazi Savaş Kaya'nın mücadelesi ampute futbolla devam ediyor

Amasya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki Savaş Kaya, inşaat işçiliği yaparken vatani görevini yapmak için Tunceli'ye gitti. Burada 2008'de katıldığı bir operasyonda mayına basması sonucu sol bacağını diz kısmından kaybeden Kaya'nın hayatı kendi deyimiyle "o gün" yeniden başladı.

Bacağını kaybetmesine rağmen hayata dair umudunu hiç yitirmeyen Kaya, rehabilitasyon tedavisi gördüğü sırada kendisi gibi gazilerin desteğiyle ampute futbolla tanıştı.

Performansını her geçen gün yükselten Kaya, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2017 yılında Avrupa Şampiyonu, 2018 yılında ise dünya ikincisi olduğu kadroda yer aldı, elde ettiği başarılarda takıma büyük katkı sağladı.

"Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi temsil ediyoruz"
Kaya, milli takımın kamp yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesinde AA muhabirine, bacağını kaybettikten sonra hayata futbolla yeniden bağlandığını söyledi.

Hayat hikayesi ve vatan sevgisiyle çevresine örnek olmaya çalıştığını aktaran Kaya, bir engellinin bile hayatına dokunabildiğinde kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Kaya, askerlik görevini yarıda bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatan ve bayrak için askerde mücadele ettim. Gazi oldum ama vatani görevim henüz bitmedi. Bacağımı kaybettikten sonra tekrar bayrak ve ülkem için futbolla bir şeyler yapmaktan gurur duyuyorum. Sahaya bu duygularla çıkıyorum. Milletimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ailem de benimle gurur duyuyor. Ailemden ayrı yaşadığım için onları özlüyorum ama milli takımda bir aile gibiyiz. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil etmekten daha gururlu bir şey olamaz."

Bacağının eksikliğini Türk halkının desteğiyle unuttuğunu anlatan Kaya, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu hediye etmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

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