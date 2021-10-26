Gazi Üniversitesi doğal kaynak suyu alacak

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ihale ile doğal kaynak suyu alımı yapacak. Kaynak suyu alım ihalesi 15.11.2021 tarihinde başkanlığın Teknikokullar Binası’nda yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ihale ile doğal kaynak suyu alımı yapacak.

Kaynak suyu alım ihalesi 15.11.2021 tarihinde başkanlığın Teknikokullar Binası’nda yapılacak.

İhale ilanında malın teslim edileceği yer konusunda "Başkanlığımıza bağlı 10 Adet Yemekhane Mutfağı ve Gölbaşı kampüsü dahil teslim edilecektir" denildi.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com



