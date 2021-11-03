Gazi Üniversitesi Personel Alımlarında Son Gün

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı ilanda 200 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
İlana göre, alınacak olan personeller üniversitenin birimlerinde istihdam edilecek. Alımlar 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak. Alınacak 200 personelin 95’ini hemşire kadrosu oluşturuyor, 65’i ise hastabakıcı.
200 hemşire ve hasta bakıcı personel alımında başvurular bugün sona eriyor. Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.
SINAV YOK, KPSS PUANI ESAS ALINACAK
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek; herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacak.
ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA
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