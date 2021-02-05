Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa YILDIZ, İGEDÜD’e konuk oluyor

İdealist Genç Düşünürler Derneği bu hafta Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ’ı konuk ediyor.

Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ , (İGEDÜD) İdealist Genç Düşünürler Derneği'nin bu haftaki konuğu oluyor.

Anadolu’yu feth-i gönül eylemiş Hoca Ahmet Yesevi’nin nasıl bir ortamda dünyaya geldi? Kimlerden eğitim aldı, kimlerden etkilendi, gayesi neydi, Türk İslam coğrafyasına bugün dahi ışık tutan meşalenin sırrı neydi gibi merak edilen sorular, cevaplar ve Sayın Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yorumlarıyla Gençlik ve Hoca Ahmet Yesevi Ruhu konulu dolu dolu geçecek program 6 Şubat 2021 saat 20:00’de başlayacak.

Online ortamda canlı olarak yayınlanacak olan program https://igedud.org.tr/konudetay/idealist-genc-dusunurler-dernegi-canli-yayinimiz-104 adresinden herkese açık olarak izleyicilerle buluşacak.