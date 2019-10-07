Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınmasına tepkiler sürüyor

Gazi Üniversitesi'nde, 82 yıldır kullanılan Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınma kararına karşı tepkiler sürüyor. Öğretim üyeleri ile öğrenciler, taşınma kararından vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor.

Gazi Üniversitesi 'nde, 82 yıldır kullanılan Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınması kararına karşı tepkiler sürüyor. Rektörlüğün olduğu Beşevler kampüsünde toplanan Teknoloji Fakültesi Öğretim Elemanları öğrencilerle birlikte taşınma kararını eleştirdi. Öğretim üyeleri, Rektörlüğe bu kararın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve 82 yıldır hizmet veren fakültenin A- B olmak üzere iki bloktan oluştuğunu belirten öğretim elemanları, “B blokta Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinin yanında Teknik Çizim Salonları, Fizik, Kimya Bilgisayar Laboratuvarları ile derslikler yer alıyor. Binlerce öğrenci burada eğitim görüyor” dedi.

FAKÜLTEDE TOPLU İSTİFA

Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapan öğretim üyeleri taşınma kararının fakültedeki eğitim öğretimi aksattığını ileri sürerek fakültedeki bölüm başkanları, fakülte kurulu üyeleri, fakülte yönetim kurulu üyeleri, fakülte senato temsilcisi ve fakülte dekanının istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

“VAZGEÇİN”

Açıklamada Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın kararında ısrarcı olmasından dolayı Cuma gününden bu yana öğrencilerin derslere girmediğini ve B blok önünde eğitim nöbetine devam edeceklerini açıkladı. Üniversite yönetiminin alternatif çözümlere kayıtsız kaldığını da kaydeden öğretim elemanları şunları aktardı: “Biz Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim elemanları olarak eğitim öğretim kapsamında fırsat verilmemesi, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin huzursuzluğunun önüne geçilmesi ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü almış olduğu yanlış karardan vazgeçmeye davet ediyoruz”

Ramazan SAYGILI/İLKSAYFA-

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