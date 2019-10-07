  • BIST 102.993
  • Altın 280,517
  • Dolar 5,8110
  • Euro 6,3819
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınmasına tepkiler sürüyor

Gazi Üniversitesi'nde, 82 yıldır kullanılan Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınma kararına karşı tepkiler sürüyor. Öğretim üyeleri ile öğrenciler, taşınma kararından vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor. 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınmasına tepkiler sürüyor

Gazi Üniversitesi'nde, 82 yıldır kullanılan Teknoloji Fakültesi B Blok binasının taşınması kararına karşı tepkiler sürüyor. Rektörlüğün olduğu Beşevler kampüsünde toplanan Teknoloji Fakültesi Öğretim Elemanları öğrencilerle birlikte taşınma kararını eleştirdi. Öğretim üyeleri, Rektörlüğe bu kararın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve 82 yıldır hizmet veren fakültenin A- B olmak üzere iki bloktan oluştuğunu belirten öğretim elemanları, “B blokta Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinin yanında Teknik Çizim Salonları, Fizik, Kimya Bilgisayar Laboratuvarları ile derslikler yer alıyor. Binlerce öğrenci burada eğitim görüyor” dedi. 

gazi-universitesi,-teknoloji-fakultesi-b-blok-binasinin-tasinmasi,-teknoloji-fakultesi-ogretim-uyeleri,,,.jpg

FAKÜLTEDE TOPLU İSTİFA 

Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapan öğretim üyeleri taşınma kararının fakültedeki eğitim öğretimi aksattığını ileri sürerek fakültedeki bölüm başkanları, fakülte kurulu üyeleri, fakülte yönetim kurulu üyeleri, fakülte senato temsilcisi ve fakülte dekanının istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

gazi-universitesi,-teknoloji-fakultesi-b-blok-binasinin-tasinmasi,-teknoloji-fakultesi-ogretim-uyeleri,,,,,.jpg

“VAZGEÇİN” 

Açıklamada Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın kararında ısrarcı olmasından dolayı Cuma gününden bu yana öğrencilerin derslere girmediğini ve B blok önünde eğitim nöbetine devam edeceklerini açıkladı. Üniversite yönetiminin alternatif çözümlere kayıtsız kaldığını da kaydeden öğretim elemanları şunları aktardı: “Biz Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim elemanları olarak eğitim öğretim kapsamında fırsat verilmemesi, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin huzursuzluğunun önüne geçilmesi ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü almış olduğu yanlış karardan vazgeçmeye davet ediyoruz” 

gazi-universitesi,-teknoloji-fakultesi-b-blok-binasinin-tasinmasi,-teknoloji-fakultesi-ogretim-uyeleri,,,,.jpg

Ramazan SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin07 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • Başkent'e özel en büyük sergi05 Ekim 2019 Cumartesi 00:10
  • Kocatepe Camii Müezzini İbrahim Çakıllı: Bizimkisi gönül işi04 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Kırşehirlilerden Keçiören'e çıkarma04 Ekim 2019 Cuma 00:15
  • Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin: Emzirmek kanserden korur03 Ekim 2019 Perşembe 00:20
  • Pancarlı zeytin pembe rengiyle sofraları süslüyor03 Ekim 2019 Perşembe 00:15
  • Hamit Yiğit'ten gençlere altın tavsiyeler03 Ekim 2019 Perşembe 00:10
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hayvancılık canlanacak02 Ekim 2019 Çarşamba 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti