Gazianep'te 60 bin Suriyeli çocuk karne aldı

Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu'nda karne alan öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel katıldı.

Kentte 590 bin Türk öğrenci karne alma sevinci yaşarken, 60 bin Suriyeli öğrenci de karnesine kavuştu.

Tören için okula gelen Vali Davut Gül'ü okul öğrencileri, saz ve gitar çalarak karşıladı. Vali Gül burada, okulun müzik öğretmeninin yazıp bestelediği 15 Temmuz'la ilgili şarkısını dinledi.

Gül ve beraberindekiler daha sonra öğrencilerin karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrencilere Şahinbey Belediyesi tarafından da spor ayakkabısı hediye edildi.