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Gaziantep 3 puana 2 golle uzandı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Gaziantep 3 puana 2 golle uzandı

Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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