Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile KoçSistem'den akıllı şehir iş birliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin KoçSistem işbirliği ile hayata geçirdiği "Benim Şehrim" projesiyle ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Belediyemizin tüm hizmetleri Gaziantepliler için 7/24 erişilebilir olacak." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında hayata geçirdiği "Benim Aklım Benim Şehrim" projesine katkıda bulunmak amacıyla KoçSistem WorkPlace ile güçlerini birleştirdi. Belediye ile Gazianteplileri ortak bir dijital platformda buluşturarak aktif ve hızlı iletişimin yolunu açmayı planlayan proje, dijital basın toplantısı ile tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın katılımıyla kamuoyu ile paylaşılan "Benim Şehrim" sosyal ağ uygulamasıyla Gaziantepliler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat anlık iletişim ve etkileşim içerisinde bulunabilecek.

Türkiye’nin ilk interaktif belediyecilik sosyal ağ uygulaması "Benim Şehrim" ile kent halkının hem şehrindeki gelişmelerden hem de belediye hizmetlerinden anında bilgi sahibi olması sağlanırken, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin daha şeffaf, hızlı ve sürdürülebilir olması yolunda önemli bir pencere açılacak.

Vatandaşın yerel yönetim çalışmalarında aktif olarak söz sahibi olması, belediye hizmetlerine istedikleri zaman dijital bir platform üzerinden hızlı ve kolay erişebilmesi mümkün kılınacak.

Mobil olarak internet üzerinden indirilebilen "Benim Şehrim" sosyal ağ uygulaması, yeni nesil ve çağdaş belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşa belediye hizmetlerine erişimde ciddi bir zaman tasarrufu sağlarken, vatandaşlar da şehirleriyle ilgili talep ya da isteklerini bu platform üzerinden belediye ile doğrudan paylaşabilecek. Yine vatandaş yerel yönetimlerde alınan kararlara erişerek elektronik oylama sistemi ile kararlara yön verebilirken planlanan anketler üzerinden görüş bildirebilecek.

Öte yandan duyarlı vatandaşların şehre ilişkin katkılarından dolayı "Vatandaş Ödül Puanı" uygulaması devreye alınacak. Uygulama ile vatandaş elde ettiği puanları, farklı hizmetlerden faydalanırken kullanabilecek. Ayrıca dijital platform aracılığıyla gelen talep ve istekler nezdinde bölgesel yatırım planları şekillendirilebilecek.

Dijital platformla Gaziantepliler şehri daha ileri taşıyacak

Proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazianteplilerin şehirlerine karşı gelişmiş bir aidiyet hissine sahip olduğunu belirterek, "'Benim Şehrim' sosyal ağ uygulamasının yerel yönetim olarak vatandaşlarımızla kurduğumuz içten ve şeffaf iletişimi daha da güçlendirmemiz için bize teknolojinin gelişmiş imkanlarını sunuyor." dedi.

Dünyanın salgın ile birçok açıdan ciddi sınavlar verdiği zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizen Şahin şunlara vurgu yaptı:

"Bu dönem aynı zamanda geleneksel iş modellerinin yeniden sorgulandığı, dijital iş yapış biçimlerinin gündeme geldiği ve dijital dönüşüm çalışmalarının tüm sektörler açısından hız kazandığı yepyeni bir dönem. Yeni dünyanın dijital kodlarına hazırlanmamız ve yönetim tarzlarımızda da yenilikçi olmamız gerekiyor. Türkiye’nin sayılı marka şehirlerinden biri olan ve dünyanın sayılı şehirleri arasına girmeyi hak eden Gaziantep, Dünya Bankası'na göre dünyanın 7. rekabet etme gücü yüksek olan şehri. Gaziantep’te doğup büyüdüğüm için şehrim insanını iyi tanıdığımı düşünüyorum. Gaziantepliler şehrine sahip çıkar ve hemen her konuda yaşadığı yeri ileriye taşıyan görüşlerini belirtmekten hiç çekinmez."

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kültür ve gastronomi başkenti olan Gaziantep’in dünyadaki trendlerden haberdar olması; dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerden faydalanması yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi kuvvetlendirirken, yerel yönetim süreçlerini kolaylaştıracak, halkın yönetime katkısını çok daha görünür kılacak.

Böylece vatandaşlarımızın bu kentle ilgili düşüncelerine çok daha hızlı ve şeffaf bir biçimde erişebileceğiz. Bildiğiniz üzere başkanı olduğum Türkiye Belediyeler Birliği’nde de akıllı şehir çalışmalarını önceliklendiriyor ve bu vizyonun tüm Türkiye’ye yayılmasına öncülük etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ilk Uluslararası Akıllı Belediyeler ve Şehirler Kongre ve Sergisi’ni düzenledik. Çok verimli geçti. Belediyelerimize bu kongre ile yeni bir akıllı şehircilik vizyonu kazandırdığımızı düşünüyorum."

“Yenilikçi teknoloji anlayışımızı 'Benim Şehrim' ile güçlendiriyoruz"

İhracatta beşinci sırada olan güçlü bir sanayi şehri olarak inovasyon ve Ar-Ge’nin güçlü etkisine inandıklarını kaydeden Şahin, Gaziantep halkıyla belediye arasındaki iletişimi kuvvetlendireceğini öngördüğü "Benim Şehrim" sosyal ağ uygulaması için yerli ve yenilikçi bir teknoloji çözümü arayışına girdiklerini ve bu arayışın sonunda Koç Topluluğu’nun teknoloji şirketi KoçSistem ile yollarının kesiştiğini söyledi. KoçSistem WorkPlace’i kullanmaya karar verdiklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

"'Benim Aklım Benim Şehrim' projesinin somut bir çıktısı olan 'Benim Şehrim' sosyal ağ uygulaması ile belediyemizin tüm hizmetleri Gaziantepliler için 7/24 erişilebilir olacak. Mobil cihazlara indirilen Benim Şehrim sosyal ağ uygulaması ile Gaziantepliler artık kendi şehirlerinin iletişim platformunu kullanabilecekler. Belediyenin ve şehrin çalışmalarından, günlük akışından anında haberdar olabilecekleri gibi istediği kişi ve grupları da takip edebilecekler, birbirleriyle etkileşime geçebilecekler.

Dilerse vatandaşlarımız çeşitli konularda gruplar oluşturabilecekler. İnsanımızın birbiriyle daha fazla konuştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu, yerel yönetim süreçlerine aktif olarak dahil olunabildiği, daha demokratik ve şeffaf yönetilen bir Gaziantep hayalimiz var. Kısacası Gaziantepliler, Benim Şehrim gibi yenilikçi uygulamalarla şehrine ve belediyesine daha çok sahip çıkacak, bizler de verdiğimiz hizmetleri çeşitlendirip kalitesini daha da yükselterek Gazianteplilere layık olmaya çalışacağız. Bu uygulamanın hayata geçmesinde büyük emekleri olan Gaziantep Bilişim şirketinin önümüzdeki dönemde KoçSistem ile işbirliği içerisinde olmaya devam ederek bu alt yapıyı Türkiye’nin diğer belediyelerinde de yaygınlaştıracaklarına inanıyorum."

"Akıllı şehir çözümlerimizle yerel yönetimlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

KoçSistem’in akıllı şehirler alanında çok sayıda çözüm ve başarı öyküsüne imza attığını dile getiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdikleri "Benim Şehrim" sosyal ağ uygulamasının bunun başarılı bir örneği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin giderek daha akıllı hale geldiğini göreceğiz. Tabii ki, yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm bu süreci daha da hızlandıracak. Hemen her segmentte vatandaşımız artık teknolojiden hayatlarını kolaylaştırmasını bekliyor. Dolayısıyla yerel yönetimler, beklentileri karşılamak anlamında dijital dönüşüme hazır olmalı ve en doğru çözümlerle kent insanı ile sıcak bağ kurma fırsatını kullanmalıdır. Kamunun ve yerel yönetimlerin sunacağı bu hizmetler, toplumsal katılımı da olumlu tetikleyecektir.

Benim Şehrim sosyal ağ uygulaması da 'çağdaş ve yeni nesil yerel yönetim anlayışının' mükemmel bir örneğidir. Kent yönetiminin vatandaşı ile olan iletişimini güçlendiren, vatandaş isteklerine daha duyarlı bir yaklaşımı öne çıkaran bu proje; özellikle yerel yönetimlerin dijitalleşmesinde başarılı bir örneği temsil edecek. Toplum ve kamu yönetimi etkileşiminde teknolojinin rolünü somut olarak ortaya koyacak."

Uygulama ile belediye ve vatandaş arasında köprü kurulacak

KoçSistem’in kurumsal sosyal ağ uygulaması KoçSistem WorkPlace alt yapısının, akıllı belediyecilik alanında ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlamasından gurur duyduklarını söyleyen Akarca: "Şu anda özel sektörde 100 bini aşkın kullanıcısıyla KoçSistem WorkPlace iş dünyasının sosyal medyası olarak hizmet veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin’in vizyonu ile gelişen ve ilk aşamada yaklaşık 250 bin Gaziantepli’nin kullanması hedeflenen 'Benim Şehrim' sosyal ağ uygulaması, yerel yönetimler ve vatandaş arasında köprü oluyor.

KoçSistem WorkPlace alt yapısının akıllı şehircilik alanındaki gelişmiş özellikleri ile Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacağını söylemek isterim. KoçSistem olarak ulaşımdan, enerjiye, güvenlikten, hizmet sunumuna, Akıllı Şehir çözümlerimizle yerel yönetimlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.