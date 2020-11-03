Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’ne önemli ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu’nu ziyaret ederek “Esnafımızın yanındayız, esnaflarımızla birlikte güçlüyüz” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’ni ziyaret ederek esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Gaziantep ESOB Başkanı Ömer Köseoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Kahveciler Odası Başkanı Mustafa İsabeşe, Pideciler Simitçiler Odası Başkanı Abdullah Sarı, Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Aytaç, Matbaacılar Odası Başkanı Eyyüp Ökkeş Boynukısa, Otolastikçiler Odası Başkanı Abdulkadir Arıkan da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gaziantep ESOB Başkanı Ömer Köseoğlu, Milletvekili Dr. Derya Bakbak’a teşekkür ederek, odaların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda oda başkanıyla görüşüp istişare ederek talepleri not aldı

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Gaziantep’te esnaf ve sanatkârların çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak çok sayıda oda başkanıyla görüşerek talepleri not alıp çözüm önerileri sundu.

Derya Bakbak: “Pandemi sürecinde nakdi ücret ve normalleşme desteği ile Gaziantep’e 794 milyon TL ödeme yapıldı. Bu süreçleri inşallah hep birlikte aşıp; üretimi, istihdamı arttıracağız. Taleplerinizin çözümü için girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.

Esnaf odalarının yöneticileriyle istişarelerde bulunup değerlendirme yapan Milletvekili Bakbak “Büyük ve güçlü Türkiye için emek veren, alın teri döken esnaflarımızın bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz esnaflarımızla, sanayicilerimizle, ihracatçılarımızla birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.