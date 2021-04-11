Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Jefferson da takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.