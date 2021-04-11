  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Gaziantep, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep, Fenerbahçe maçına hazır
Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Jefferson da takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede dünya şampiyonluğunu hedefliyor11 Nisan 2021 Pazar 17:00
  • Ergin Ataman Türkiye ve Avrupa'da gördüğü ilgiden memnun11 Nisan 2021 Pazar 16:59
  • Türk sporunun 'Sinyor' lakaplı efsanesi: Can Bartu11 Nisan 2021 Pazar 11:50
  • NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın üstün performansıyla kazandı11 Nisan 2021 Pazar 11:49
  • Trabzonspor düşüşe geçti11 Nisan 2021 Pazar 11:49
  • NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı11 Nisan 2021 Pazar 09:23
  • La Liga'da El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi11 Nisan 2021 Pazar 09:22
  • Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı11 Nisan 2021 Pazar 09:21
  • Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban, Çaykur Rizespor maçında yok09 Nisan 2021 Cuma 18:26
  • Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan'da seçimsiz yapılacak09 Nisan 2021 Cuma 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti