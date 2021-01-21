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Gaziantep FK 26 maç sonra gol atamadı

Süper Lig'de, geçen sezonun 26. haftasından sonra maçlarda rakip kalelere en az bir gol atma başarısı gösteren Gaziantep FK'nin 26 maçlık serisi, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle (3-0) sona erdi.
Gaziantep FK 26 maç sonra gol atamadı

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Gaziantep Futbol Kulübü, 26 maç sonra rakip kalede suskun kaldı.

Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekse de son haftalarda özellikle deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzdü.

Geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği maçta gol atamayan Güneydoğu ekibi, bu sezon dünkü Çaykur Rizespor maçına kadar boy gösterdiği 26 maçta rakip fileleri boş geçmedi.

Bu süreçte rakip kalelere en az 1 gol atan Gaziantep temsilcisi, Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek uzun bir aradan sonra sessiz kaldı.

Son 3 deplasmanda kazanamadı
Gaziantep Futbol Kulübü, son 3 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.

Ligin 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 18. haftada Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 20. haftada Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Söz konusu 3 deplasman maçında attığı 2 gole karşı 6 kez de kalesini koruyamayan Gaziantep ekibinin Çaykur Rizespor mağlubiyeti, aynı zamanda bu sezonun en farklı yenilgisi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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