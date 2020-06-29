  • BIST 114.972
  • Altın 389,781
  • Dolar 6,8473
  • Euro 7,7017
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı. 

İlk yarı
Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 

12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı
58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mario Gomez futbolculuk kariyerini sonlandırdı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • Kayserispor'a meşaleli karşılama29 Haziran 2020 Pazartesi 05:35
  • Beşiktaş'a Altınordu'dan iki isim28 Haziran 2020 Pazar 19:34
  • Fenerbahçe pes etmiyor28 Haziran 2020 Pazar 18:07
  • Trabzonspor zirve yolunda puan kaybetti28 Haziran 2020 Pazar 10:29
  • Mehmet Ekici'de kısmi yırtık tespit edildi28 Haziran 2020 Pazar 08:19
  • Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini aşamadı28 Haziran 2020 Pazar 08:10
  • Trabzonspor'da Ekuban şoku!28 Haziran 2020 Pazar 08:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti