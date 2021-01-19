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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon topladığı 34 puanla üst sıralarda kendisine yer bulan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra henüz bu göreve kimseyi getirmeyen Gaziantep ekibi, antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıkacak.

Eksikler
Gaziantep ekibi, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.

Jefferson'un 3 maç cezalı olduğu kırmızı-siyahlı ekipte Vetrih de kart cezalısı durumunda. Gaziantep temsilcisinde Kana Bıyık ve Dicko'nun sakatlıkları sürerken, takımla çalışmalara katılan Sousa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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