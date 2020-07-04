  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Gaziantep FK deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Gaziantep FK deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. 

İlk yarı
14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.

25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarı 
63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti.

67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı03 Temmuz 2020 Cuma 13:27
  • Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi03 Temmuz 2020 Cuma 13:27
  • NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı03 Temmuz 2020 Cuma 13:26
  • Formula 1'de 2020 sezonu 'yeni normal' ile başlıyor03 Temmuz 2020 Cuma 13:25
  • Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen03 Temmuz 2020 Cuma 13:24
  • Bayern Münih, Leroy Sane'yi 5 yıllığına renklerine bağladı03 Temmuz 2020 Cuma 13:24
  • Türkiye Atletizm Federasyonu '15 Temmuz Koşusu' düzenleyecek03 Temmuz 2020 Cuma 13:23
  • Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında03 Temmuz 2020 Cuma 10:41
  • Formula 1 heyecanı başlıyor03 Temmuz 2020 Cuma 10:40
  • Gençlerbirliği, kritik maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak03 Temmuz 2020 Cuma 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti