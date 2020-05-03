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Gaziantep FK idmanlara 11 Mayıs'ta başlayacak

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen, takımın 11 Mayıs'ta idmanlara tekrar başlayacağını duyurdu.
Gaziantep FK idmanlara 11 Mayıs'ta başlayacak

Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) Asbaşkanı Müslüm Özmen, yazılı açıklamasında, ülke olarak hassas bir dönemden geçildiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin en başından bu yana insan sağlığını ön planda tuttuklarını aktardı.

Pandemi sürecinde takımın yaklaşık 45 gündür antrenman yapamadığına dikkati çeken Özmen, "Gaziantep FK Yönetim Kurulu olarak esas önceliğimiz, her zaman insan sağlığı olmuştur. Liglerin haziran ayının başında başlaması planlandığından, 11 Mayıs'tan itibaren futbolcularımızın takım antrenmanlarına çıkması yönünde karar aldık. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize de bu kararımızı bildirdik. En kısa sürede tüm futbolcularımız Gaziantep'e gelip, çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

"14 gün boyunca yurtlarda misafir edilecekler"
Liglere verilen ara sonrası ailevi sebeplerinden ötürü ülkelerine giden futbolcu ve teknik heyetin 1-2 gün içerisinde kente döneceğini vurgulayan Özmen, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Alexandru Maxim, Kana-Bıyık, Souleymane Diarra ve Günay Güvenç yurt dışında bulunan oyuncularımız. Kana-Bıyık ile Diarra, eşlerinin yakın tarihte doğum yapmasından dolayı, Günay Güvenç ise Almanya doğumlu olmasından dolayı ailesiyle birlikte olmak istediğini ifade ederek iznimiz doğrultusunda gittiler. Romanya'da bulunan futbolcumuz Alexandru Maxim, teknik direktörümüz Sumudica ve teknik heyetimiz de ülkelerine gitmişlerdi. Kendileri ülkemize gelecekler ve yasal prosedürlerle birlikte karantina sürecinin ardından çalışmalara katılacaklardır. Yurt dışında bulunan futbolcularımız, teknik direktörümüz Sumudica ve yardımcıları, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ülkemize dönecekler. 14 gün boyunca yurtlarda misafir edilecekler."

Bu süreçte karantinaya girecek oyuncular ve teknik heyetin en iyi şartlarda ağırlanacağından şüphe duymadıklarını da dile getiren Özmen, "Bu 14 günlük karantina süreci, herkesin bildiği gibi futbolcu için gerçekten çok uzun bir zaman. Umut ediyorum ki kaldıkları ortamlarda da bireysel çalışmalarını sürdürebilecekleri imkana sahip olacaklardır. Bu süreçte de hem personelimizle hem de yönetim kurulu olarak futbolcularımızın ve teknik heyetimizin en sağlıklı koşullarda karantinayı atlatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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