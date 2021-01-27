  • BIST 1.492
  • Altın 437,401
  • Dolar 7,3814
  • Euro 8,9460
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 10 °C
»

Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Kulüp Başkan Vekili Altunkaya, "Artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacağız. İnşallah şimdi daha iyi bir performans göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.
Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkan vekili Mahsum Altunkaya, artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Hedefte şaşma yok. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, sezon sonunda ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında gösterdikleri performans nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Bazı şanssızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşamalarına rağmen elde edilen sonuçların hedeflere uygun olduğunu anlatan Altunkaya, şöyle konuştu:

"Son haftalarda biraz kayıp yaşadık. Bunda sakat ve cezalı oyuncularımızın durumu da etkili oldu. Ama şimdi eksiklerimiz büyük oranda azaldı. Yeni teknik direktörümüz de takıma alışmaya başladı. Artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacağız. İnşallah şimdi daha iyi bir performans göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Bunu başarabilecek gücümüz de kabiliyetimiz de mevcut. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz."

Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceklerini anımsatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Galatasaray, ligin büyük camialarından birisi. Çok güçlü oyuncuları olan bir ekip ve şu an üst sıralarda yer alıyor. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Ama biz de ligin güçlü ekiplerinden biriyiz ve sezon içerisinde önemli takımlardan puanlar almayı başardık. İnşallah bu başarılarımıza bir yenisini cuma günü sahamızda ekleriz. Hocamız ve oyuncularımız Galatasaray maçına tam konsantrasyonla hazırlanıyor. İnşallah ikinci yarıya galibiyetle başlayıp moralli şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Hedefte şaşma yok"
Mahsum Altunkaya, sezon başında kulüp olarak sezonu ilk 5 içerisinde bitirme noktasında hedef belirlediklerini aktardı.

Bu hedefin değişmediğine dikkati çeken Altunkaya, "Hedefte şaşma yok. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, sezon sonunda ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz. Bu hedefe giderken taraftarımızın da yanımızda olmasını isterdik aslında. Ancak pandemi nedeniyle güzel galibiyetleri, en büyük gücümüz olan taraftardan ayrı kutladık. İnşallah bir an önce pandemi biter ve biz de taraftarımızla daha zorlu bir deplasman olarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'in ilk yarısında faturalar yine teknik adamlara kesildi27 Ocak 2021 Çarşamba 14:25
  • Ligin ilk yarısında Ali Palabıyık en fazla düdük çalan hakem oldu27 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • Süper Lig'in ilk yarısında yedek kulübesinden oyuna girenler 80 gol buldu27 Ocak 2021 Çarşamba 11:50
  • Fenerbahçe'de sahada en fazla Altay Bayındır kaldı, en golcü unvanını 5 futbolcu paylaştı27 Ocak 2021 Çarşamba 11:49
  • Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet27 Ocak 2021 Çarşamba 11:49
  • Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı27 Ocak 2021 Çarşamba 11:48
  • Beşiktaş'ın en istikrarlısı Hutchinson, en golcüsü Larin, en 'hırçın'ı Rosier27 Ocak 2021 Çarşamba 11:47
  • Gençlerbirliği'nin en istikrarlısı Nordfeldt27 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
  • Fenerbahçe THY Avrupa Liginde galibiyet serisini 7 maça çıkardı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:41
  • Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta West Bromwich'i farklı yendi27 Ocak 2021 Çarşamba 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti