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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Galatasaray'ın kazanması için hakemlerin yardımına ihtiyacı yok

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında aleyhlerine hakem hatası yapıldığını savundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Galatasaray'ın kazanması için hakemlerin yardımına ihtiyacı yok

Rumen teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Müsabakanın 7. dakikasında aleyhlerine verilen penaltıdan önce lehlerine faul çalınması gerektiğini ileri süren Sumudica, "Bu şekide kazanmak kolay, bu şekilde oynamak da çok kolay. Verilmeyen bir faulden sonra aleyhimize çalınan bir penaltı var. Sadece penaltı pozisyonuna bakıldı. Maçın başında 1-0 geri düşüyorsunuz, daha sonra oyuncularınız düşüyor. Galatasaray'ın kazanması için hakemlerin yardımına ihtiyacı yok." diye konuştu.

Geçen seneki performanslarının uzağında olduklarını aktaran tecrübeli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

"Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Bu zamana kadar transfer yapamayan, hiçbir takımın istemediği oyuncular. Takımıma transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Sadece transfer olsun diye transfer yapmamak gerekiyor. Para konusunda da dikkatli davranmamız gerekiyor. O yüzden seçici olmalıyız. Parayı har vurup harman savurma lüksümüz yok. Hazırlayacağım, aday oyuncular değil sahaya çıkıp kalitesini gösterecek futbolcular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor."

"İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum"
Sumudica, ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısını iyi oynadıklarını söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maçı 3-1 kaybettik. İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İki takım da fırsatlar yakaladı. İkinci yarıda oyunu açtık ve daha çok hücumu düşündük. Bu maç geride kaldı. Kayserispor'da çalıştığım zaman burada 4-1 kaybetmiştim. Geçen sezon sezon Fenerbahçe'ye ilk maçta 5-0'lık mağlup olmuştuk. Şimdi 3 gol yedik. Son iki senedir oynadığım ilk maçlardan daha iyiydik. Benim için lig bir sonraki hafta başlayacak. Evimizde Karagümrük'e karşı galibiyet almamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Türk hakemleri hakkında genel değerlendirmede bulunan Sumudica, "Bu sene ilk maçımızda sadece 10-11 maç yönetmiş hakem vermeleri beni şaşırttı. Önemli bir maçtı. Hakemler hakkında daha fazla şey söyleyemem. Çenemi kapatmam lazım. Konuşursam ne olacağı belli. Geçen sene hakem hatalarıyla maç kazandığımı hatırlamıyorum. Bugün sanki basketbol maçı oynamış gibiydik. Rakip futbolcuya dokunduğunuzda hemen faul çalıyorlardı." diye konuştu.

Sumudica, maçta uzatmanın yeterince verilmediğini savunarak, "Futbol oynanmasına izin vermediklerini düşünüyorum. Biraz daha uzatsınlar da futbolumuzu oynayalım. Takımımızın kimseye ihtiyacı yok. Ben de yorgunum. Sadece ben konuşuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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